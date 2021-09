En el día de ayer, personal de la Comisaría de Trevelin intervino en la plaza en virtud de haber tomado conocimiento por parte de personal de Bromatología, que dos personas estaban violando la veda electoral.

Una vez que llegaron, tomaron contacto con dos vecinos en la Plaza de la localidad vecina. Uno de ellos era un hombre que vendía pan, y el otro puesto era el de una mujer que vendía tartas dulces.

En diálogo con los vecinos, los efectivos les mencionaron que el Artículo 71 del Código Electoral prohíbe los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.



Pese a esto, el Comisario Inspector Cristian Cedrón, confirmó que no había infracción porque no había reuniones de gente y tampoco vendían bebidas alcohólicas.