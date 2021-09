El presidente Alberto Fernández asumió este martes que llegó el momento de "ordenar", lo que implica "seguir haciendo" lo que está bien hecho, hacer lo que se debió postergar por la pandemia de coronavirus y corregir lo que se hizo mal, al encabezar un acto en territorio bonaerense de puesta en marcha de 25 obras públicas en 14 provincias.



“Es la hora de ordenar, de seguir haciendo lo que veníamos haciendo y estaba bien hecho; es tiempo de hacer lo que debimos postergar y no hicimos y es tiempo de corregir las cosas que hicimos mal”, dijo el mandatario en el partido de Almirante Brown.



Con este mensaje, el jefe de Estado reiteró lo que fue su balance tras el resultado obtenido por el Frente de Todos en las primarias del domingo y su compromiso por "escuchar" lo que la ciudadanía transmitió con su voto.



Tras citar una expresión de Juan Domingo Perón respecto a que no hay más maravillosa música que la palabra del pueblo argentino, Fernández ratificó su compromiso con los argentinos de retomar lo que comenzó su Gobierno en 2019, que es el camino de la reactivación, el crecimiento y el trabajo, postergado por la pandemia de Covid-19 que afectó a la Argentina y al mundo.



Así, pasado el mensaje de las PASO y de cara a las próximas elecciones generales, el Presidente pidió: “En noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos”.



Exhortó en este marco a la militancia del Frente de Todos a que “no bajen los brazos” porque “está en juego el futuro de la Argentina” y rogó: "No condenemos al país a un retroceso”.



“Que ninguno de nuestros militantes baje los brazos, y con más convicción que nunca, vayamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle que lo que está en juego es su futuro, no el futuro de nuestro gobierno, sino el de ellos”, dijo Fernández al hablar en el acto de inauguración de la pavimentación de 5 kilómetros de la Avenida República Argentina.

“Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie, que el trabajo vuelva, que los empresarios nacionales sigan radicando su capital aquí”, siguió, y remató: “Necesitamos vivir en un país que crezca con gente invirtiendo, que da confianza, donde el trabajo sea un derecho de cada argentino y no un costo”.



Dijo que "ahora, que ese tiempo de pandemia está pasando gracias a un proceso de vacunación que ha sido muy exitoso, es hora de seguir haciendo lo que estamos haciendo bien, de hacer lo que se tuvo que postergar por la pandemia y de corregir las cosas que hicimos mal”.



Destacó el valor que le da el Gobierno a "la voz del pueblo" y afirmó que por ese motivo no iba a esperar "ni un día" para seguir trabajando en su proyecto de país.



"No voy a esperar ni un día para seguir trabajando”, dijo el mandatario que ayer, pasadas apenas horas de las primarias, el Gobierno envió al Congreso la ley de Compre Argentino, hoy inaugura obras y esta semana presentará el Presupuesto, entre otras medidas que se impulsan, como una ley de Hidrocarburos que sería presentada también esta semana y el Consejo del Salario que se reúne durante este mes para discutir el valor del salario mínimo, vital y móvil.



Fernández destacó también la importancia de "la unión del capital y el trabajo", que es lo que "dinamiza el crecimiento" y dejó claro que "entre los que especulan y los que invierten", este Gobierno apoya a los que producen.



"La obra pública convoca al trabajo, nada es más importante que el trabajo”, afirmó y recordó las palabras del general Juan Perón cuando sentenció que “gobernar es dar trabajo".



Agregó que es "esencial en política, acercar a la gente obras que le den calidad de vida".