Alda es una vecina del barrio John Kennedy de la ciudad de Esquel y a través de Red43 dio a conocer públicamente una situación que le toca vivir hace más de diez años.

En el año 2008 comenzó a tener problemas con sus vecinos de la calle O´higgins, donde aparentemente, se trabaja con carbón sin ningún tipo de protección y malas condiciones de higiene. "He ido a la Municipalidad a presentar mis quejas porque les dieron una habilitación de manera errónea", afirmó la mujer hace un tiempo atrás, quien también disparó contra el área de Ambiente, porque no ha hecho ningún control en el lugar.

"Pican carbón a cielo abierto en el patio y ese polvillo, que viene a mi casa, es perjudicial para la salud"

La denunciante trabajó durante 43 años en el área de Salud y comentó que tiene conocimiento sobre las consecuencias que genera el polvillo de carbón en el organismo. Además, asegura que está esperando a que algún área se acerque a verificar las condiciones del lugar, que debería ser en un lugar cerrado.

Ella es jubilada de salud, por lo que conoce de los problemas que los residuos del carbón pueden traer, pero además se asesoró. "Es una cuestión de salud, yo tuve una charla con el doctor Biondo (epidemiólogo del Área Programática) que me dijo que esto es tóxico, cancerígeno", comentó.

"Yo estoy muy mal, ¿Quién me paga lo que es mampostería, madera? Yo lo he hecho todo a pulmón, soy jubilada de salud, tengo 43 años de servicio".

Además de hacer los reclamos correspondientes en el HCD con sus distintas conformaciones y en el municipio, tanto en la gestión de Rafael Williams como en la actual de Sergio Ongarato, no tuvo respuesta.

Aseguró que lo fue a ver al intendente y la derivó con el área de Ambiente, pero tampoco se solucionó: "No me queda otra que darlo a conocer, lo lamento por el señor Ongarato porque la gente que está alrededor de él no toma medidas".

"La carbonera ha estropeado todo", enfatizó y agregó que no hay lugar para el diálogo con los vecinos, ya que solo recibe maltrato verbal.

Actualmente la situación sigue igual, sumó más denuncias y comentó que los vecinos quisieron entrar a la fuerza su propiedad:

Entre los reclamos se encuentra:

El cumplimiento respecto a las normas medioambientales no existe.

No hay diferencias sustanciales respecto a lo expuesto a los reclamos realizados e iniciados en el año 2008.

No se han efectuado inspecciones para comprobar que el carbón esté correctamente envasado.

Desde el 19 de febrero del 2019 circulan camiones y acoplados cargados con bolsas de carbón para fraccionar.

Continúan fraccionando carbón con el consecuente residuo de carbonilla expuesto a la dirección predominante de los vientos violando ordenanza municipal anteriormente expuesta.

No cumplen con lo que les fue exigido en la notificación de inspección de seguridad e higiene realizada el 23/02/2011 respecto al acopio de material a 2 metros de la medianera vinculada a mi propiedad.

No cumple correctamente con las medidas de seguridad referidas a matafuegos y expendio de agua.

Realizan quema clandestina de bolsas contenedoras de carbón y residuos de carbonilla en un terreno que no es de su propiedad.

La columna de humo, producto de la combustión del material afecta la calidad de vida de todos los vecinos, sumado a que estamos en un radio inferior a 300 mts del Hospital Zonal de Esquel, considerando el contexto de pandemia en el que nos encontramos, en el que tenemos que evitar cualquier tipo de afección respiratoria.

Es necesario destacar que mi mascota ha muerto por causa de las partículas de carbonilla liberadas por la práctica irregular del fraccionamiento de carbón, de lo cual cuento con evidencia de resultados de exámenes de anatomía patológica realizada sobre los pulmones de mi mascota.

Alda solicita atención urgente a la Municipalidad, pero de forma seria con profesionales vinculados a la salud. "Necesito una respuesta, una solución, no puedo vivir más así", comentó angustiada.