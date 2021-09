Este lunes por la tarde, en Casa de Gobierno, el presidente de la Nación Alberto Fernández le tomó juramento a los nuevos ministros y funcionarios que integrarán su gabinete.

En la Casa Rosada, Fernández le tomó juramento a Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete de Ministros; a Santiago Cafiero en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; a Aníbal Fernández en Seguridad; a Julián Domínguez en Agricultura, Ganadería, y Pesca; a Jaime Perzyck en Educación, y a Daniel Filmus en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, a Juan Ross, que se hará cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

Alberto Fernández dio un mensaje con alta carga electoral e intentó arengar al Frente de Todos de cara a los comicios de noviembre. En ese tren, hizo referencia a la crisis política que vivió el Gobierno la semana pasada y casi fractura al oficialismo: "No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas, mi única preocupación es que los argentinos vuelvan a hacer felices después de tantas desdichas vividas en los cuatros años que me antecedieron y los dos de pandemia".

El Presidente comenzó su discurso en la misma línea que se viene expresando desde la contundente derrota en las PASO: “El domingo pasado el pueblo de la Nación dio un veredicto y expliqué que yo, como todos nosotros, somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares, la voz del pueblo y va tomar cuenta de los reclamos, de qué cosa habremos hecho mal, de en qué nos habíamos equivocado, qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar. En realidad a lo largo de la semana escuché a muchos y muchas. Porque quiero cumplir con mi palabra de entender el porqué la gente votó como votó”.

El video del discurso de Alberto Fernández y el posterior juramento de los nuevos ministros: