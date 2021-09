Día del Empleado de Comercio: Imperdibles sorteos para afiliados

Hoy domingo 26 de septiembre se conmemora el Día del Empleado de Comercio, que se traslada al lunes, como día no laborable, y en función de eso se estableció realizar algunos sorteos que van a continuar hasta enero del año que viene, según comentó el Secretario General del SEC, Miguel Álvarez.

"Entre los premios se va a sortear una bicicleta, después una estadía en Puerto Madryn, dos motocicletas, y en enero se va a sortear un Ford Ka 2008"



Álvarez aclaró que de los sorteos participan todos los afiliados, "al momento de anotarse se les van a tomar todos los datos, y les pedimos mucha voluntad y colaboración, ya que queremos ver si podemos tener un padrón con los datos de cada empleado de comercio, grupo familiar y demás. Van a tener que traer el último recibo de sueldo y se van a llevar el número con el que van a participar".



En la actualidad, confió que estiman que en toda la región hay alrededor de 1.300 empleados de comercio, de los cuales 800 son afiliados; "pero de esta manera vamos a actualizar el padrón que abarca de Lago Puelo a José de San Martín".



Mencionó por otra parte que en el marco de la pandemia "no tuvimos bajas significativas de empleados, y más de uno ha compartido la situación de crisis con la empresa. Y nosotros hemos tratado de que la gente mantenga el trabajo, y hemos mantenido los beneficios de reintegro de los medicamentos, o lo que tuviéramos que reconocer desde el sindicato".



Álvarez señaló que "cuando empezó todo esto, y en forma previa, en los cuatro años lastimosos de fracaso de Macri, lo que hicimos fue ajustarnos para no tener problemas elementales como que nos cortaran la luz, no poder mantener el edificio o pagar los sueldos. En esos cuatro años nos ajustamos para hacer una reserva y que no se nos cayeran los servicios".