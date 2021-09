En diálogo con Red 43, el fiscal Fidel González recordó la causa de las licencias truchas y comentó que en principio el Municipio en 2019 detectó ciertas irregularidades en el trámite de emisión de licencias y posteriormente hicieron la denuncia en el Juzgado Federal.

Luego de las primeras investigaciones , el Juzgado la remite por incompetencia, "porque todo lo que se paga por las licencias queda en el ámbito Municipal", agregó González.

"No fue un trámite sencillo, fue complejo porque dentro del Municipio habían muchas personas con acceso a la emisión de licencias", indicó.

El punto es que luego de una larga investigación y encontrar a la operaria que realizaba las licencias truchas, Laura Daniela Carrasco, dieron con una segunda persona que operaba con las mismas.

El hombre acusado de recibir una licencia trucha y facilitar a otras personas el contacto con Carrasco para la obtención irregular de las licencias, obtuvo una suspensión de juicio a prueba por el término de dos años. Deberá residir en el domicilio informado, no podrá modificarlo sin previa autorización judicial, no cometer nuevos delitos, presentarse cada mes en la Oficina Judicial, realizar cuarenta horas de trabajo comunitario en la escuela del Barrio Badén, aportar cinco mil pesos en concepto de reparación a la Junta Vecinal del Barrio Bella Vista.

"Lo comentó en el grupo de amigos y conocidos, fue un efecto viral dentro de la Comunidad de Esquel y otras personas hicieron el trámite de forma irregular", añadió González.

¿Cuál era el manejo que hacían?

Se otorgaba la licencia sin ningún tipo de trámite: las personas que pagaban por la misma no hacían examen teórico, práctico y físico.

"El trámite requiere un tiempo, hay que pedir turnos y acercarse. La persona que tenía acceso al sistema, hacía la licencia sin cumplir con los requisitos para el otorgamiento", sostuvo el Fiscal.

Detectada esta situación, se realizó la denuncia y posteriormente la sentencia de responsabilidad.

La mujer acusada deberá fijar residencia de la que no podrá ausentarse sin previo aviso, someterse al control mensual del patronato de liberados, efectuar estudios y prácticas que contribuyan a su formación laboral, donar alimentos para la escuela 7714 de Esquel por 5 mil pesos y abonar las costas del proceso.

¿Cuánto cobraban por las licencias?

En el año 2018, unos 850$ , y para el año 2019, cuando se realizó la denuncia, unos 2500$.

Cabe mencionar que la mujer siguió trabajando en el Municipio de Esquel durante todo este tiempo hasta que se fijó la sentencia.

El dato particular es que no eran personas dedicadas a cometer delitos, no tenían antecedentes penales.

En relación a las personas que obtuvieron el "beneficio" de conseguir las licencias, en la investigación solicitaron al Municipio el listado de las personas que recibieron las mismas. Realizaron entrevistas y la entrega voluntaria de los carnet, y aquellos que no lo hicieron llevaron a cabo un allanamiento para secuestrar las licencias.