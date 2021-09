El dueño de Servicios Exequiales Alvear , Sabino Currumil, se refirió al trabajo realizado en el marco de pandemia por covid-19 y a la relación que mantiene con el cementerio local.

En este sentido, Carrumil sostuvo que en los meses de pandemia, se incrementó el trabajo, por eso "hay que dar soluciones a los traslados al cementerio local o a localidades aledañas".

-¿Cómo era el procedimiento para el traslado de la persona?

Se cambió el método de trabajo a requerimiento del Hospital local, había que entrar con el ataúd. Cada cuerpo tenía su bolsa cerrada para la identificación nosotros por seguridad del personal poníamos una segunda bolsa para reforzar y desinfectar. Luego se sella, se pone formol, y al volver se desinfecta nuevamente.

-Los protocolos son muy estrictos por el tema del Covid...

Sí, es incómodo por los equipos que hay que utilizar, además no podemos utilizar nada de metal. Los equipos se descartan con cada persona.

-¿Había un lugar a parte en el cementerio para las personas fallecidas por Covid?

Sí, nos dejaron un lugar a parte para que depositemos los cuerpos, siempre nos facilitaron la entrada las 24 horas, porque el Área Programática dispuso que esos cuerpos no podían permanecer en la cochería. Entonces salían del Hospital y se trasladaba al cementerio al lugar preparado. Siempre avisamos al personal de forma preventiva que esa persona tenía Covid.

-¿Cómo es la relación laboral con la gente del cementerio teniendo en cuenta que trabajan las 24 horas?

La relación siempre fue óptima, siempre hubo buena predisposición de colaborar. Desde que estamos trabajando con lo privado nunca hubo ningún problema ni en tema laboral ni de papeles. Hace poco debí buscar documentación que el municipio tendría que tener archivada y no tiene nada. Desde que el Parque toma la administración, está todo en orden, de ese tiempo hacia atrás a mi me consta que no se consigue la documentación.

No se por qué el municipio no tiene actas ni orden de traslado ,que deberían estar archivadas, por eso hay que recurrir al registro civil. Las actas, los certificados de defunción y los traslados tendrían que estar en el libro por el tiempo de gestión del municipio y no está. Si no están esos documentos que son públicos, para ley la persona vive.