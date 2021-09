Se trata de un imputado en una causa por narcotráfico, que fue liberado por las autoridades del Instituto Penitenciario Provincial sobre ruta 3 en Trelew por un "error administrativo".

Darío Alberto Monti, fue excarcelado en una causa provincial pero al disponer su libertad condicional, no advirtieron que también está implicado en una acusación por drogas por la cual debía permanecer preso, según informa Jornada.



En este sentido, el fiscal Teodoro Nürnberg, pidió que Monti sea recapturado. Al tanto que la Justicia Federal le ordenó al IPP de Trelew un informe en el cual ese penal provincial admitió el yerro “al no tomarse debida nota de la anotación conjunta ni de haberse comunicado telefónicamente a la sede judicial”.

Finalmente, el Tribunal Oral Federal definió que seguirá libre bajo el compromiso de residir en su domicilio de Comodoro Rivadavia y no ausentarse sin avisar; presentarse quincenalmente ante la Secretaría de Ejecución Penal del Tribunal; no cometer nuevos delitos, no usar armas ni drogas, ni cometer infracciones de violencia doméstica o de género, ni abusar del alcohol.

Según informan, la decisión se tomó debido a que la investigación está concluid, y que por su conducta durante el tiempo que ya pasó en libertad “no se advierte un concreto riesgo de fuga".

Monti será enjuiciado por comercio de estupefacientes doblemente agravado por haber sido cometido con la intervención organizada de tres personas y en el interior de un penal. Había sido detenido el 25 de septiembre de 2019 por el Juzgado Federal de Esquel.

Fuente: Jornada