El presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, el presidente del Interbloque en la Cámara de Diputados, Mario Negri, el senador Martín Lousteau, y el reelecto gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, fueron algunos de los destacados dirigentes y legisladores del radicalismo que manifestaron su apoyo a las precandidaturas de la lista “Juntos Por el Futuro” que encabezan Sergio Ongarato para el Senado y Gustavo Menna para un nuevo mandato como diputado nacional.

A la presencia de Lousteau en Chubut hace pocos días acompañado por el diputado nacional Emiliano Yacobitti, y a las manifestaciones públicas de Valdés esta semana, se les sumaron dirigentes partidarios y actuales legisladores que por medio de videos publicados en las redes sociales expresaron su respaldo a la lista con vistas a las PASO del próximo domingo.

La periodista y precandidata a senadora por Santa Fe, Carolina Losada, el actor, histórico militante radical y actual precandidato a diputado nacional por CABA, Luis Brandoni, y la presidenta de la Juventud Radical Nacional, Belén Pérez, también manifestaron sus explícitos acompañamientos a Ongarato y a Menna.

Lo mismo hicieron las diputadas nacionales Roxana Reyes (Santa Cruz), Josefina Mendoza (Provincia de Buenos Aires), Jimena Latorre, Claudia Najul y Karina Banfi (Mendoza), Lorena Matzen (Río Negro), Brenda Austin (Córdoba) y Ximena García (Santa Fe).

Además se sumó Axel Kurt Ottosen, que con 19 años representa a Cambia Mendoza y es uno de los precandidatos a diputados provinciales más jóvenes del país. Oriundo de San Rafael, representó a la Argentina en Ginebra, Suiza, cuando en 2019 dio el discurso de apertura de Naciones Unidas por los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño.

“Chubut necesita un cambio. Sergio Ongarato y Jacqueline Caminoa en el Senado, y Gustavo Menna y Cecilia Basualdo en la Cámara de Diputados van a sostener los principios del federalismo. Defenderán la libertad y el desarrollo. Juntos van a impedir que el kirchnerismo siga degradando al país”, expresó el presidente de la UCR a nivel nacional y actual diputado de la Nación, Alfredo Cornejo.

En tanto, Luis Brandoni manifestó: “Chubut puede mejorar. Hay que animarse y es posible. Por eso, Gustavo Menna para la Cámara de Diputados”.

Por su parte Mario Negri indicó: “Quiero pedirles que el 12 de septiembre en Chubut acompañen nuevamente a Gustavo Menna para que siga integrando el bloque que yo presido”.

Agregó que Menna “ha sido una de las figuras más importantes en defensa de la república, de la democracia, y le ha puesto un parate y un freno a los abusos del kirchnerismo. Los chubutenses conocen su figura. Ha trascendido la provincia”.

“Pero también Chubut -añadió- tiene un desafío: elige nuevamente senadores y yo creo que no me equivoco ni se van a equivocar ustedes si acompañan a Sergio Ongarato y a Jaqueline Caminoa como senadores por Chubut. Van a defender los intereses de la Patagonia como nadie. No se van a someter a la madriguera de Cristina, a los dictados del populismo y del kirchnerismo”.

Y finalizó: “El 12 de septiembre, queridos amigos de Chubut, hay que votar por la Lista 503 ‘A’, Juntos Por el Futuro, en Juntos por el Cambio”.