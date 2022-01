El Secretario de Ambiente de la Municipalidad, Daniel Hollmann, explicó cómo son las tareas de limpieza en el Arroyo Esquel, donde muchos vecinos lo utilizan como un basurero.

"Con relación al arroyo tenemos varios programas de trabajo. Por un lado, llevamos adelante en gran parte del arroyo el desmalezado y hacemos recolección de residuos dentro del cauce del arroyo. Lamentablemente, muchos vecinos lo han adoptado como un basural. Tratamos de hacer una tarea de educación y concientización para que no se arrojen residuos en el arroyo, en baldíos, en bosques. Es una actitud que adoptan algunos vecinos que tratamos de poder mitigarlo", expresó Hollmann.

El estado del arroyo tomó repercusión por declaraciones del Concejal Matías Peláez. "Con esta situación que ha observado el concejal Peláez es verdad. Hay un sector del arroyo que está sobre la Avenida Yrigoyen, que por la gran cantidad de árboles suelen juntarse los residuos sobre todo los que flotan como botellas y bidones en esos lugares. En ese sector tenemos una cuadrilla que está trabajando hace varios meses, que ha llevado adelante la limpieza de árboles, malezas y también de basura dentro del arroyo", remarcó el Secretario de Ambiente.

Más allá de que llevemos adelante la limpieza, ir a este sector te encontrás con residuos arrojados por vecinos.

Para solucionar, consideró que: "Lo fundamental son las campañas ambientales que estén dirigidas a la educación ambiental, todo lo que tiene que ver con la concientización. Esto no se hace solo desde la municipalidad, hay que abrir el juego y entender que uno vive en un ambiente que es de todos. Hay que entender que más allá de que la municipalidad pueda tener recursos, nosotros como sociedad tenemos que entender que por más que se limpie muchas veces, si seguimos arrojando residuos esto no va a cambiar. La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia".

Por último, Hollman manifestó que: "La limpieza de manera permanente. Tenemos varias cuadrillas. Una en la zona de la cascada, otra en la parte del Badén, Lennart Englund y Matadero y otra sobre la costanera del barrio Luque que hace la tarea de desmalezado y recolección de residuos que son arrojados al cause del arroyo".