Arcioni mantuvo una reunión con productores afectados por los incendios en Península Valdés

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, recibió este jueves a productores afectados por los incendios en Península Valdés en donde se interiorizó sobre los daños ocasionados en las zonas arrasadas por el incendio y explicó cuáles son las políticas a seguir para superar este difícil momento que les toca afrontar a los pobladores del lugar.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Reuniones del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), donde el mandatario provincial estuvo acompañado por el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo; los ministros de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, y de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco –de manera virtual-; la subsecretaria de Ganadería, Verónica Iannini; y los productores Gerardo Larreburo; Amelia Sifuentes; Anabel Guerra; Sonia Rach; Daniel Redondo; Jorge Bordenave, Araceli Iriarte, Camila Bonaverde y Gabriel Guerra.

Arcioni manifestó que “estuvimos dialogando con todos los productores, nosotros lo que prometemos lo cumplimos por eso estamos actuando inmediatamente. Se hizo un relevamiento de todo los daños sobre todo se ha perdido el alambrado, los caminos, estamos acompañamos con provisión de pasto y leña. Fue una reunión muy productiva, se fueron muy satisfechos por el accionar y actuar ante la tragedia, donde hoy tienen una respuesta inmediata”.

“Estamos trabajando con la apertura de caminos a cargo de Vialidad. Dentro de los campos afectados hay 15 productores, de los cuales algunos tenían producción y otros no, pero no hay ningún campo abandonado. Estaremos acompañando con subsidios para la provisión de alambrados, ya que la pérdida es muy grande”, completó Arcioni.

Reunión positiva

Por su parte, la productora Anabel Guerra destacó “el encuentro como absolutamente positivo en cuanto a sentirnos apoyados, es la primera vez que después de un incendio se nos escucha, más allá que la semana pasada tuvimos la vista del ministro Cavaco y miembros de la Dirección de Flora y Fauna, a quienes llevamos a recorrer nuestro campo, el riacho y la isla, en donde pudieron dimensionar el desastre ecológico”.

La productora explicó que “esto ha sido una tragedia generada por muchas irresponsabilidades, generando que la flora ha quedado devastada, con las raíces muertas de plantas que no vuelven más, que representan historia, producción, naturaleza, por eso debemos hacer un análisis, una autoevaluación y a partir de ahí que esto sea un punto de inflexión y se pueda empezar a hacer un equipo profesionalizado que esté para atajar los incendios rurales, porque el fuego no tiene jurisdicción”.

Ayuda del Estado

Asimismo, Guerra señaló que “de esta reunión, nos llevamos al menos algunas cuestiones concretas como entrega de pasto y leña, pasto para poder asistir los animales que no tienen comida, en mi caso tengo caballos y no tienen nada para comer, porque no ha quedado nada literal, por eso es importante la ayuda del Estado que es indispensable”.

Por último, la trabajadora ganadera repasó que “la situación fue absolutamente trágica desde el primero de enero que se desata el incendio al noroeste de la ruta N° 3, cruzando la ruta N° 1 y llegando hasta la Isla de los Pájaros, fue devastador, más de 20 establecimientos ganaderos afectados, a algunos les ha afectado en hacienda, a otros en alambres, a otros en instalaciones”.

“En mi caso puntual, se quemó el 99% del campo, no me quedó ni un solo alambrado en pie, se salvaron las casas y los galpones pero el campo quedó absolutamente devastado y creo que por más de 10 años no voy a poder poner nada de hacienda, es casi un desierto, por eso necesitamos de la ayuda del Estado para poder poner las estructuras”, finalizó Guerra.