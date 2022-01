Jóvenes y adultos con discapacidades asisten al Centro de Día, donde comparten diversas actividades y hoy por hoy, no pueden asistir por las condiciones en las que está el lugar.

Una de las trabajadoras del Centro de Día, Natalí Barría comentó sobre los desperfectos edilicios en el piso, falta de rampas y hasta que gestionaron ante el municipio una colación por la que recibieron rhodesias, alfajores y turrones.

"Por el 2017, 2018 tuvimos un reclamo y se tildó con tintes políticos. Acá no hay ninguna bandera política, nadie es adherido en cuestiones políticas. Es una cuestión de vulneración de derechos", expresó Barría.

"Es una visibilización del Centro de Día, que es histórica y se ha dado a conocer por nosotros. Desde noviembre tenemos reuniones con Juan Margara y Nadia Cittanti. Están pasando situaciones que perturban nuestro trabajo y no nos permiten llevar un servicio de calidad para los concurrentes. Las cuestiones edilicias, el piso se levanta, se rompe. No es la primera vez que cerramos un verano porque tenemos que arreglar el piso", agregó.

La trabajadora del Centro de Día indicó, además: "Pedimos arreglar todo el piso de la institución. Estuvimos dos semanas sin asistir para que se arreglaran y solo se arregló el piso del SUM. No estamos recibiendo a los concurrentes porque no hay alimentos para darle el almuerzo, las cortinas estaban rotas, la caldera hay que hacerle un service y no se hizo. El transporte está roto. Se pidió cambiar las pastillas de freno en 2020 y hasta ahora no se compran los repuestos. La rampa está rota y no pusieron los cinturones de seguridad".

Por otra parte, el padre de una de las concurrentes al Centro de Día, Andrés Saposnik, también expresó su malestar por la situación.

"Lo que no comprendemos es dónde está fallando la cadena. El Municipio cuenta con un presupuesto para el Centro de Día en la que no debería faltar dinero para mantener el edificio, pagarle al personal contratado, el tema de los alimentos es aberrante", explicó.

Sobre lo económico indicó: "No todo el dinero sale del Municipio. Gran parte del municipio y lo aportado a mejorar las condiciones y el estatus de las personas, sale de las obras sociales, de lo que nos descuentan del bolsillo las obras sociales".

"Parece que el Centro de Día fuera la piedrita que te molesta en el zapato y se la quieren sacar de encima. No culpo al intendente, porque creo que hace lo que puede, pero está rodeado de un montón de gente que no sabe hacer y no tiene la mínima conciencia de lo que es la discapacidad. Ojalá no tengan a nadie con discapacidad en su familia", agregó Saposnik.

El padre añadió con furia: "Yo soy docente, no contador, pero la realidad es que la plata entra. ¿Dónde va a parar, cómo puede ser que un chico esté sin comida? Yo estoy recontra ofendido. Que aparezca el cobarde y el inútil que está atrás de todo esto y no hace las cosas como tiene que hacer. Ya no sé cómo decírselos".