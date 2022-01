El tema fue lanzado como el sencillo del principal del álbum de estudio de Celia "Mi vida es cantar" (1998) y se convirtió en una de las canciones más populares de la artista.

Celia Cruz es una de las más grandes intérpretes de música latina del siglo XX. Nació en La Habana en 1924. Se exilió en Estados Unidos luego de abandonar la isla en 1960, sin poder regresar nunca a su país.

Tuvo un éxito rotundo que hacía notar en los centenares de conciertos que brindó al público. Hizo de su voz electrizante, su alegría contagiosa y su llamativo vestuario una bandera de identidad de los inmigrantes. Al grito de “Azúcar” daba apertura y cierre a sus conciertos.

También incursionó en el cine en películas como Los reyes del mambo (1992) y Cuando salí de Cuba (1995).

En el 2001 obtuvo el Grammy al mejor álbum de salsa por “La negra tiene tumbao”. El 13 de marzo de 2003 apareció por última vez en público en el homenaje que la comunidad latina le tributó en el teatro Jackie Gleason de Miami. Por esos días, entre febrero y marzo, grabó un último disco que no llegaría a ver editado: Regalo del alma.

El 16 de julio de 2003 murió en su casa en Fort Lee (Nueva Jersey), a los setenta y ocho años. Miles de personas desfilaron ante sus restos primero en Miami y luego en Nueva York, donde recibió sepultura. Pocos días después de su fallecimiento fue homenajeada por sus compañeros de profesión en la gala de entrega de los Grammy latinos.

No solamente se erigió en la imagen distintiva de la salsa con orquestas como las de Tito Puente, Willie Colón, Ray Barretto o Johnny Pacheco, sino que también llegó a cantar incluso rock o tango, y a unir su poderosa voz a la de intérpretes tan dispares como el británico David Byrne, el rumbero gitano Azuquita, el grupo de nuestro país Los Fabulosos Cadillacs, los españoles Jarabe de Palo y el rapero haitiano Wyclef Jean, además de improvisar duetos con sus amigas Lola Flores y Gloria Estefan, con damas del soul como las estadounidenses Dionne Warwick o Patti LaBelle, y con el rey de la canción ranchera, el mexicano Vicente Fernández.



Letra de “La vida es un carnaval”



Todo aquel que piense que la vida es desigual

Tiene que saber que no es así

Que la vida es una hermosura, hay que vivirla

Todo aquel que piense que está solo y que está mal

Tiene que saber que no es así

Que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien

Ay, no hay que llorar

Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando

Oh oh oh ay no hay que llorar (no hay que llorar)

Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando

Oh oh oh ay no hay que llorar (no hay que llorar)

Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando

Oh oh oh ay no hay que llorar (no hay que llorar)

Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando

Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel

Tiene que saber que no es así

Que tan solo hay momentos malos y todo pasa

Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar

Tiene que saber que no es así

Que al mal tiempo buena cara y todo cambia

Ay, no hay que llorar (no hay que llorar)

Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando

Oh oh oh ay no hay que llorar (no hay que llorar)

Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando

Oh oh oh ay no hay que llorar (no hay que llorar)

Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando

Oh oh oh ay no hay que llorar (no hay que llorar)

Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando

(Carnaval), es para reír

(No hay que llorar), para gozar

(Carnaval), para disfrutar

(Hay que vivir cantando)

(Carnaval), la vida es un carnaval

(No hay que llorar), todos podemos cantar

(Carnaval), ay señores

(Hay que vivir cantando)

(Carnaval), todo aquel que piense

(No hay que llorar), Que la vida es cruel

(Carnaval), nunca estará solo

(Hay que vivir cantando), Dios está con él

Para aquellos que se quejan tanto

Para aquellos que solo critican

Para aquellos que usan las armas

Para aquellos que nos contaminan

Para aquellos que hacen la guerra

Para aquellos que viven pecando

Para aquellos que nos maltratan

Para aquellos que nos contagian