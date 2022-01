Alicia Evans, vecina del Barrio 28 de Junio sobre la calle Avellaneda, está preocupada por los cortocircuitos que tiene en su cuadra. Se puso en contacto con Red43 para visibilizar el inconveniente que ella y varios vecinos más tienen en en el sector:" Tenemos cortocircuitos y me preocupa por que corremos riesgo con eso, llamé muchas veces a Espacios Verdes, me dicen que van a venir y no vienen, no solo a mi, a los vecinos también".

"Los árboles solo los pueden tocar Espacios Verdes, está prohibido que los vecinos contratemos quien pode, asique contamos con que vengan pronto, con la lluvia, el viento es más peligroso todavía y ellos no solucionan nada".

En la misma tónica aseguró: "Soy ignorante en el tema pero sé que si hay cortocircuitos, puede haber incendios también". La damnificada así mismo afirmó:" La Cooperativa ya vino dos veces a arreglar el cortocircuito pero, ellos no pueden tocar los árboles y cada cortocircuito se nos corta la luz a todos, la Cooperativa viene enseguida y arregla todo pero; los que tienen que aparecer son los de Espacios Verdes y no vienen, desde el año pasado".