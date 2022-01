En las últimas horas el presidente, Alberto Fernández, presentó junto a seis provincias un organismo público y privado para potenciar las energías renovables en Argentina.

Estas provincias son San Juan, Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Rioja, Catamarca, y trabajarán junto al Gobierno Nacional y empresas del sector privado para generar una inversión de mil millones de dólares con la posibilidad de crear más de seis mil puestos de trabajo de manera directa e indirecta.

Llamó la atención que siendo un espacio donde la base productiva sea la energía renovable, la provincia de Chubut no haya sido convocada, ya que es el Estado provincial con mas inversión en energía eólica.

Emanuel Coliñir, Coordinador de Municipios de la Región Patagónica para el Ministerio del Interior de la Nación fue consultado sobre este tema y dijo que “Es un clúster que recién está comenzando con la participación de cinco o seis provincias y nosotros pretendemos incorporar a la provincia de Chubut. Entendemos que aún no está muy bien comunicado, porque yo creo que el conjunto de la gente no sabe que Chubut es pionera y está a la vanguardia del desarrollo y la inversión de energías sostenibles”.

“Tenemos que darnos el trabajo, el Gobierno nacional está dispuesto y Chubut tiene qué mostrar, tiene con qué y me parece que no es otra cosa que tiempo. No es mas que eso, es una cuestión de tiempo para que Chubut participe”, agregó.

“El Gobierno Provincial tiene intenciones de sumarse y el Gobierno Nacional de incorporarlo siempre”, finalizó Coliñir aclarando que no hay otras razones que impidan la participación de Chubut en este clúster de energías renovables y para puedan llegar inversiones y puestos de trabajos a la zona.