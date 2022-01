Daniel Catalán, Brigadista, comentó los detalles del reclamo que el sector viene realizando: "Hace tres años que no tenemos aumento salarial. En el 2019 fue la última paritaria y se fue pagando en cuotas. Este año nos dijeron que en enero vamos a cobrar una cláusula gatillo del 12,42% que está calculada con relación al último trimestre del 2019 pero, se paga a partir de enero y no es retroactiva, es decir los meses anteriores a enero del 2022 no estarían contemplado como deuda; el Gobierno no lo reconoce por que no teníamos un acuerdo firmado anteriormente, con respecto de esa cláusula".

"En Chubut hay falta de previsión y de personal cuando hay incendios de magnitud, hay un déficit enorme en cuanto a las condiciones, materiales, edilicias para que el personal a cargo de la logística pueda trabajar cómodamente en cocina, con hornos como corresponde; han habido incendios de ochenta personas y dos o tres tienen que preparar las raciones y es muy poco personal y en muy malas condiciones, acá hay una gran responsabilidad de los cargos políticos".

Por otra parte afirmó:" Ese porcentaje es ínfimo, en nuestro salario significa $5000.- o $6000.- para los escalafones más bajos y si vamos a la realidad es muy insignificante. Por eso, nosotros seguimos sosteniendo nuestro reclamo de; apertura de paritarias salariales porque tenemos una pérdida que es superior al 80% de nuestro sueldo con la devaluación. Necesitamos con urgencia una recomposición salarial que contemple el costo de vida que tenemos y venimos sosteniendo durante estos tres años de desvalorización".

Finalizando la nota señaló: "Nunca han podido gestionar la Brigada para Esquel que es la ciudad más importante en cuanto a la densidad poblacional, y no tiene edificio propio y se hace muy dificultoso que los compañeros de la logística puedan trabajar como corresponde, entonces cuando hay grandes intervenciones se llama al Ejército para que haga la comida".