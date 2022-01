Si bien este tema se conoció a través de la magnífica interpretación de Tamara Castro, el compositor de la canción es el santafesino Jorge Milikota.

Sobre Tamara, Milikota dijo en una entrevista a propósito de una visita a Salta en el 2018 que “fue lo mejor que le pasó a la música argentina. Lo tenía todo: belleza, furia, expresión y sentir, fue una maravilla”.



Tamara nació en la provincia de Buenos Aires el 4 de diciembre de 1972. Editó seis discos como solista: Pasiones (1997), Revelaciones (1999), Resplandor (2000), Lo Mejor de Mí (2001), La Patria Digna (2003) y Vital (2006). En ese año, en el certamen Cosquín de la Canción, la joven había recibido el premio a la mejor interpretación por la pieza Paradoja, también compuesta por Jorge Mlikota.



Tenía previsto participar del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y del 47° Festival de Cosquín en 2007; pero el 8 de diciembre de 2006 en un accidente automovilístico, perdió la vida.



En 2015, se publicó el libro independiente "Tamara Castro", un trabajo de investigación acerca de la biografía de la cantante, realizado por Pablo Martín Agüero.





Letra de Zamba de amor en vuelo



Como un tizón encendido

Ardiendo adentro mi sangre

Tu sombra viene conmigo

Y no la puedo arrancar

Te llevo por los caminos

Como un abrojo prendido

Prendido a mi caminar

Te llevo por los caminos

Como un abrojo prendido

Prendido a mi guitarrear

Por esas ramas del viento

Veo anunciado tu pelo

Y en los alambres del tiempo

Jirones de soledad

Se deshilacha el recuerdo

Sabiendo que estas muy lejos

Y que ya no volverás

Se deshilacha el recuerdo

Sabiendo que estas muy lejos

De aquella nuestra verdad

Estremecidos de cielo

Yo vi tus ojos llorar

La noche pide guitarra

La zamba busca el olvido

Y yo te quiero cantar

La noche pide guitarra

La zamba busca el camino

Yo no te puedo olvidar

Como un sutil alfarero

Te fui tallando en mis sueños

A golpe de greda y fuego

A fuerza de tanto amar

Y en el telar de un coplero

Te dibujé verso a verso

Para no perderte más

Y en el telar de un coplero

Te dibujé verso a verso

Para besarte al cantar

Aquella luna perdida

Como un capullo en el cielo

Se me hace que es tu pañuelo

Que en una zamba se va

Y en el temblor del lucero

Como siguiendo tu vuelo

Mis pensamientos se van

Y en el temblor del lucero

Como siguiendo tu vuelo

Mi amor, mi amor te sale a buscar

Estremecidos de cielo

Yo vi tus ojos llorar

La noche pide guitarra

La zamba busca el olvido

Y yo te quiero cantar

La noche pide guitarra

La zamba busca el camino

Yo no te puedo olvidar