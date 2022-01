El senador Ignacio “Nacho” Torres realizó gestiones conjuntas con el Senador Alfredo Cornejo, del distrito Mendoza, y Fabián Gandón, intendente de Puerto Pirámides. Además, sumaron su apoyo los intendentes de Esquel, Sergio Ongarato, Rawson, Damián Biss, y Gaiman, Darío James.



A través de esas gestiones, se puso a disposición un avión hidrante proveniente de la provincia de Mendoza para el combate del fuego, una cuadrilla de apoyo de brigadistas, y máquinas viales en una acción coordinada con el ministro de seguridad y el jefe de defensa civil provincial. También, los intendentes de Rawson, Esquel y Gaiman aportaron camiones cisternas para lograr el abastecimiento de agua de Puerto Pirámides.



En ese sentido, Torres se contactó con el máximo responsable de Defensa Civil, de quien destacó su denodado esfuerzo y su vocación de diálogo, dejando de lado mezquindades partidarias, y anteponiendo el bienestar de la ciudadanía durante esta crisis.

Asimismo, durante la recorrida de los legisladores junto al intendente de la localidad, estuvieron en la zona del Riacho San José, una de las áreas gravemente afectadas por el incendio. La diputada Nacional Ana Clara Romero se refirió a la situación diciendo "Los pobladores reclaman lo de siempre, falta de previsibilidad, inversión y seguridad para estos casos que, lamentablemente, ocurren mientras algunos dirigentes políticos pelean por twitter y los únicos perjudicados son los vecinos, en plena temporada sin agua y sin luz”

ATN para Pirámides



Frente a la difícil situación que afrontan los vecinos y turistas en Puerto Pirámides, desde el Bloque "Integración y Desarrollo Chubutenses" presentaron un proyecto en la cámara alta solicitando al ejecutivo un Aporte del Tesoro Nacional por cinco millones de pesos para destinarse a la provisión de agua potable de manera urgente en la localidad. En la cámara baja, los diputados nacionales Ana Clara Romero y Matías Taccetta presentaron una petición idéntica a los efectos de auxiliar de manera urgente a la localidad.

Hablar menos y gestionar más



En relación a las críticas de un sector del gobierno provincial hacia el intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandón, Torres indicó que "desde que se inició el incendio estuvimos gestionando con otras provincias y localidades de Chubut y nunca se politizó el tema. Lamentablemente algunos referentes del gobierno provincial están más preocupados por hablar y mostrarse en fotos que por realizar las gestiones necesarias para que esto no vuelva ocurrir”. Además afirmó: “la responsabilidad por las falencias en los servicios públicos en Pirámides, como lo es el agua potable, es del gobierno de la provincia y hasta el momento, después de décadas, no pudieron resolver un tema tan esencial para una localidad que recibe más de 250 mil turistas al año”.



¿Dónde está el gobernador?



Finalmente, Torres cuestionó duramente la ausencia del gobernador Mariano Arcioni ante un hecho de tamaña gravedad donde “debería haberse puesto al hombro las gestiones necesarias en el ministerio de ambiente nacional, que incluso al día de hoy no realizó las licitaciones requeridas con anticipación para contar con equipos suficientes”. Y dijo "lamentablemente no lo hemos visto acompañando al intendente y sus vecinos, independientemente de color partidario, tiene el deber de acompañarlos, y no solo gobernar para los amigos".