Las alarmas (y los termómetros) se dispararon con las previsiones meteorológicas para la semana que viene: la región central de la Argentina podría verse envuelta en una ola de calor extremo. El aumento de temperaturas sería generalizado y abarcaría zonas desde el norte del país hasta Viedma. En algunas regiones, especialmente en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Provincia de Buenos Aires, la temperatura podría rebasar los 40°C.

Dentro de las previsiones, los lugares del país más afectados podrían convertirse por unos días en las zonas más cálidas del planeta, especialmente durante el pico térmico del martes 11. Pero la ola de calor no finalizaría ahí, sino que se extendería por lo menos hasta el jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que según sus proyecciones el pronóstico de la ola de calor se expresará con distintas magnitudes (todas de por sí elevadas), en las diferentes ciudades afectadas por el fenómeno:

En la ciudad santafesina de Rosario, el organismo estatal prevé máximas de 38°C y 39°C para el martes 11 y los miércoles 12 y jueves 13, respectivamente. Números similares pasaría la capital provincial, Santa Fe.

para el martes 11 y los miércoles 12 y jueves 13, respectivamente. Números similares pasaría la capital provincial, Santa Fe. La provincia de Córdoba también será afectada y su capital homónima sufrirá temperaturas máximas de 39°C que comenzarán el martes y seguirían hasta el jueves.

que comenzarán el martes y seguirían hasta el jueves. La temperatura en Paraná, capital de Entre Ríos, se estabilizará en 39°C de máxima desde el martes hasta el jueves

desde el martes hasta el jueves La capital de La Pampa, Santa Rosa, tendrá máximas de 38°C desde este domingo hasta el jueves, cuando habría tormenta . La única excepción sería el miércoles, cuando la temperatura vespertina rondará los 36°C.

. La única excepción sería el miércoles, cuando la temperatura vespertina rondará los 36°C. En la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de Pergamino, por ejemplo, se mantendrá por encima de los 39°C desde el martes hasta el jueves.

Un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires también dio cuenta que se avecina, advirtiendo sobre “una amplia extensión con temperaturas máximas cercanas a 40°C abarcará el este del NOA (noroeste argentino), el Paraguay, la Región del Chaco, la mayor parte de Cuyo y la mayor parte de la Región Pampeana”.

Según el reporte, que analiza el impacto de este evento climático en los cultivos, el alivio “se produciría a partir de finales de la próxima semana, cuando ingresaría un frente que produciría lluvias entre moderadas y abundantes (entre 10 y 50 milímetros) en la mayor parte del núcleo agrícola argentino, acompañado de un leve descenso térmico”, sostuvieron al señalar que algunas partes del norte de la región pampeana podrían ver precipitaciones de hasta 75 mm.

Esquel

Según los datos del sitio The Weather Channel, la Ola de Calor no afectará nuestra zona, ya que no se espera, hasta el momento, temperaturas mayores a los 26°C.

Fuente: LA Nación