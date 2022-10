Hace algunos días, un hombre de 52 años decidió encadenarse afuera del edificio de Tribunales, en reclamo de respuestas en la Justicia por la división de bienes en su separación. Se trata José Luis Rossell, quien explicó que decidió encadenarse e iniciar una huelga de hambre por tiempo indeterminado "debido a una estafa que sufrí por una mujer de Esquel con la que me casé hace cuatro años".

Oriundo de Río cuarto, llegó a Esquel por un vínculo amoroso; "traje más de 120 mil dólares en mercadería, ahorros en criptomonedas, dos vehículos, todos mis muebles, amplié la casa y la equipé completamente con elementos nuevos".

Este jueves, José Luis se acercó a los estudios de Red43 para contar que continúa sin respuestas, en una situación que se acerca a la indigencia; "estoy viviendo de un pequeño ingreso que tengo por un emprendimiento de fotocopias".

"Estoy decepcionado y desilusionado, porque estuve casi dos días en Tribunales hasta que me sacó la Policía. Me tuve que ir y no fui recibido por nadie; nadie se acercó. Simplemente a la tarde algunos funcionarios se solidarizaron a nivel humano y personal"

"Estoy en una situación casi de indigencia. En tribunales me dijeron que si me dejaron sin nada vaya a pedir a Desarrollo Social. Yo simplemente solicito que me reciban; no le quiero causar un mal a nadie, ni a mi exesposa", relata José Luis; quien agrega que quiere volverse a Córdoba, con su hijo al que no puede ver hace un tiempo.

"Yo no tengo familia en Esquel. Necesito irme. Soy una persona enferma que toma 9 pastillas por día. Hoy tomo 7 porque las otras dos no las puedo comprar. Tengo que tomar pastillas para dormir por la angustia que estoy viviendo"

"Estoy desesperado; no me atienden en ningún lado. Yo solo pido que alguien se siente conmigo, llegar a un acuerdo e irme; solo quiero que me devuelvan lo mío", expresa José. Mirá el video.