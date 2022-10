El nuevo plan “Ahora 30” se trata de un plan de cuotas fijas mensuales que incluye una lista de 270 productos de marcas nacionales y modelos preseleccionados a precios máximos de referencia: aires acondicionados, celulares 4g, televisores de más de 50 pulgadas con tecnología 4K, heladeras y lavarropas.

El ministro de Economía, Sergio Massa anunció el plan junto a representantes de cámaras bancarias y fabricantes en Lomas de Zamora, explicó: “Se van a poder comprar en 30 cuotas fijas mensuales y participan locales adheridos de todo el país que tienen sede física, es decir, pequeñas tiendas y grandes cadenas de electrodomésticos que venden al público con vendedores, además de cadenas de supermercados”.

Y agregó: “Ahora 30 tiene precios fijos. De acá al 22 de diciembre, cada uno de los productos que componen esta propuesta, van a tener el mismo precio mañana, el domingo, el miércoles de la semana que viene y el 21 de diciembre. Y creo que eso es mérito y trabajo de AFARTE y corresponde agradecerlo, que es esa enorme industria que fabrica parte de los electrodomésticos que tenemos los argentinos y de la que tenemos que sentir orgullo”.

Las marcas de celulares que se pueden adquirir son:

