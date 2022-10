Luis Miguel Vega es un vecino del B° Bella Vista que, en diálogo con Red 43, manifestó una problemática habitacional que enfrenta desde 2015.

El vecino comentó que atraviesa una problemática habitacional desde 2015. "Cuando ya se iba el intendente Rafael Williams me dieron un terreno en Valle Chico y los materiales", dijo y señaló que "cuando estaba el gobernador Das Neves me dieron un crédito".

"En ese tiempo ganó Pasquini y ganó ese préstamo que me dieron a mí de Chubut. Me venía a ver a la sede y me decía que ya tenía que retirar esos materiales. Me lo querían cobrar", comentó Vega.

Al mismo tiempo, el vecino reveló que sufre de ataques de epilepsia y que en aquel momento tuvo que irse a Comodoro para que los médicos le revisen la cabeza. En este sentido, puntualizó: "cuando volví de Comodoro, me estaban construyendo mi casa en la junta vecinal del Barrio Bellavista. Me hicieron la pieza y el baño todo junto".

"Estoy cansado. Quiero que me atiendan. Que le cuesta al intendente atenderme. Manda a su personal, pero él tiene que presentarse", manifestó y agregó: "Tengo fe, soy cristiano. Quiero mi respuesta".