A través de una nota enviada al Intendente Sergio Ongarato, la Cámara de Comercio manifestó su preocupación acerca de las inspecciones y cierres de algunos locales de Esquel en las últimas horas.

Durante el domingo, propietarios de kioscos de la ciudad, mantuvieron un encuentro con el Presidente de la Cámara, Sergio Bubas, donde le reclamaron sobre la situación y, posteriormente, se definió enviar el escrito.

La nota:

La Cámara de Comercio de Esquel manifiesta su preocupación como consecuencia de las últimas inspecciones realizadas por la Municipalidad de Esquel, a través del área de inspección general, en forma continua y en la que se vieron perjudicados kioscos, superkioscos, similares y almacenes. Provocando el ataque a la libertad de trabajo ya que se ordenó el cierre de los locales con el argumento de que se trabaja fuera de horario cuando desde fines del año próximo pasado se firmó un compromiso con los comerciantes que explotan ese rubro de extender el horario de atención.

Extensión horaria que seria elevada al Honorable Concejo Deliberante. Cuerpo legislativo que hasta la fecha de este manifiesto no dio tratamiento en tal sentido. Ante la solicitud de nuestros afiliados que explotan estos rubros, que fueron pasibles de las actas el dia 01/10/22 y gestiones realizadas por la Presidencia de ésta Cámara, funcionarios integrantes del gabinete del ejecutivo municipal se comprometieron a no realizar inspecciones en este sentido hasta tanto el Concejo Deliberante no regule el horario de atención.

Sorpresivamente el 02/10/22 se realizaron inspecciones con el labrado de actas que nuestros asociados deberán regularizar por ante el Tribunal de Faltas. Es decir, LOS FUNCIONARIOS faltaron a la palabra empeñada, desconocen los Secretarios del Gabinete que dar la palabra es hacer una promesa que implica un profundo compromiso que debe ser ratificado con los hechos concretos donde está en juego su dignidad como persona. Faltar a la palabra empeñada no sólo deteriora las relaciones con los demás, sino que aniquila la confianza.

Resulta también PREOCUPANTE el accionar del Departamento Ejecutivo en cuanto a la renovación de las habilitaciones comerciales y en la que nuestros asociados deben optar por una o por otra explotación de rubro (kiosco o almacén). No existe normativa municipal vigente que prohíba la explotación comercial de un rubro luego del cierre de horario del otro Sin temor a equivocarnos esta decisión afecta al principio de LEGALIDAD, que consiste en dar prevalencia a la Ley sobre cualquier actividad o función del poder público.

En forma general implica que tanto los Poderes Públicos y los ciudadanos están sometidos a la ley y que solo pueden hacer lo que está permitido o no prohibidos las leyes Sin olvidar que ha sido el propio municipio quien ha otorgado esas dobles habilitaciones por lo tanto debe aplicarse la teoría de los actos propios ya que es un principio general del derecho fundado en la buena fe que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, en este caso e Municipio y lo que se trata de evitar es la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente.

La pretensión de los representante del pueblo, según ellos, es bajar el consumo de alcohol, cuando en realidad la lucha contra esta adicción no es atacando la actividad laboral de estos comercios sino que la LUCHA, amén de regular la venta y comercialización de bebidas alcohólicas, la no venta a menores, debe centrarse en incrementar las campañas educativas y de concientización acerca de los riesgos y consecuencia del consumo de alcohol; brindar alternativas a la población para el acceso a tratamientos del alcoholismo, proporcionar tratamientos accesible y factibles a las personas que padecen trastornos por abuso de alcohol. A esta altura nos preguntamos que fue del consejo municipal de lucha contra las adicciones? Con los argumentos vertidos solicitamos del Señor Intendente Municipal y de los señores concejales el tratamiento de los horarios de cierre de los almacenes y kiosco, superkioscos, drugstore y similares; otorgue nuevamente las dobles habilitaciones comerciales en los rubros almacenes y superkioscos y similares, deje sin efecto las actas de infracciones realizadas ya que sólo persiguen un fin recaudatorio.

Rogamos a las autoridades que la falta de legislación, liderazgo, control y criterio para un Esquel soñado, no se convierta en prohibiciones hacia el sector productivo que sostiene al municipio.