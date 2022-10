El Presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Bubas, estuvo presente en Nahuelpan, dialogando con la gente de la comunidad que interrumpió el recorrido tradicional del Viejo Expreso Patagónico La Trochita.

En principio, detalló que llegaron a un acuerdo entre la cámara y la comunidad para ver en qué pueden colaborar mutuamente las partes ante los diversos requerimientos de las mismas.

"No queremos que se entorpezca la parte turística. No hay que esperar a que esto pase. Nosotros tendríamos que estar abocados a otra cosa en este momento; el Estado debería estar presente. Seguiremos con las charlas, no hay nada definido aun. Creo que en varios puntos tienen razón pero hay otros que no comparto"