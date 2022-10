Clotilde Huenchuman trabaja hace muchos años en un comercio de tejidos en la zona de Nahuelpan y criticó el corte de rutas, que perjudicó a las personas que viven del turismo en ese sector. Cabe resaltar que ayer el tren no salió por el corte de vías de la comunidad y hoy no permitieron que los turistas bajen de La Trochita.

La señora Huenchuman mencionó: "Vivo en la estación Nahuelpan y trabajo en este mercado provincial que beneficia a seis comunidades, que mandan los tejidos a este lugar. Hay gente que vive de esto, que trabaja con esto y no tiene un sueldo. No estoy de acuerdo con que corten las vías y la gente no lleguen, porque esto fue una bendición de muchos años y crié a mis hijos. A mi nadie me pregunta si estoy de acuerdo y por eso digo que no estoy de acuerdo. Es una injusticia lo que están haciendo".

La comerciante, además, destacó: "Estamos esperando para la venta. Hay que ponerse en el lugar de la gente que no tiene un trabajo. Hay gente que está haciendo tortas fritas, tienen una pensión y no es lo suficiente. Están ayudando a que la gente pueda comprar y puedan disfrutar este lugar. Sergio Nahuelpan decía que ese lugar le pertenece al Gobierno y la comunidad no tiene nada que ver. Lo decía él cuando estaba en vida y hoy no sé por qué la gente lo toma como un lugar que les pertenece. El Cacique Sergio Nahuelpan decía eso y ahora no entiendo".

"Con el basurero no estoy de acuerdo tampoco, por las cosas que se vuelan, pero yo haría diferente el reclamo. La gente viene de muy lejos. Si yo fuera a un lugar lejos y atajan la ruta, me joden y me perjudican a mí. Gasté tanto para llegar a ese lugar y estaría igual de enojada que la gente que hoy veo", concluyó Huenchuman.