El vecino Carlos Corrales, en diálogo con Red 43, manifestó que exige la impugnación de la licitación de taxis.

Corrales contó que hace dos meses y medio se realizó un concurso público de licencias de taxis y, asimismo, "nos presentamos seis oferentes". "Fui el que más plata ofreció al municipio. Esperé un mes más y se la otorgan a otra persona que ofreció el 50% de lo que ofrecí ($1.100.000) y yo ofrecí $1.900.000", señaló.

Sin embargo, Corrales se enteró que "esta persona es empelada provincial con un sueldo de 300 mil pesos", por lo que, destacó que "para ser oferente del pliego no hay que ser empleado de ninguna institución nacional, provincial ni municipal".

"La municipalidad le dio la licencia a esta persona y no respetaron el pliego. Siento que me hizo un fraude".

"Después de firmar el enterado tenemos cinco días para impugnar la licitación, y hasta ahora la municipalidad no me dijo nada", manifestó y agregó que "la persona que ganó la licitación no vive del taxi".

"Estoy esperando a que me llamen y me digan que se equivocaron, que me den la licencia que me gané públicamente bien", concluyó.