El intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, realizó un recorrido por la Cordillera y conversó con Red43, donde le consultamos respecto a su punto de vista sobre la política provincial y local, y sobre su posible candidatura a la gobernación. Nos comentó sobre la posibilidad de ampliar la matriz productiva, las energías renovables como nuevo proyecto para Comodoro y su plan a futuro.

P: Estás realizando un amplio recorrido por la Cordillera. ¿Cuál es el objetivo?

R: Es importante poder mantener siempre un diálogo constante con los distintos lugares que tenemos en la provincia. La Cordillera, para mí, siempre ocupó un lugar muy importante, desde que soy intendente de Comodoro, tratando de mantener una relación con los distintos intendentes de esta región. Creo que es una región que tiene un potencial muy fuerte y que tenemos que intentar, entre todos, tener un proyecto, un plan productivo que permita salir, muchas veces, de la desesperanza que en algunos aspectos podemos tener. Todo para conformar un plan que permita empezar a generar mayor cantidad de empleo, que nos permita poder mostrar todo lo que muchos sectores privados han podido desarrollar, y que, seguramente, si el estado conforma una acción puntual para determinados sectores, se pueda potenciar mucho más fuertemente.



P: Mencionabas este vínculo constante con intendentes: te pregunté también sobre el gobernador, sobre los últimos encuentros que han tenido. ¿Cómo es hoy la relación, el vínculo con él?

R: El vínculo con el gobierno provincial es muy bueno: de hecho, realizamos hace dos semanas, en conjunto con el gobierno de la provincia, la Expo Industrial y de Transición Energética en Comodoro, con un foro de transición energética puntualmente relacionado al hidrógeno verde. Nosotros consideramos que la sinergia entre el sector privado es muy importante en nuestra región, en el Golfo San Jorge. Contamos con la presencia de la Secretaría de Energía de la Nación, del gobernador, de embajadores de distintos países del mundo: tiene que ver con esta decisión que han tomado países del primer mundo de empezar a bajar los gases de efecto invernadero y empezar a reemplazar los combustibles fósiles con un programa a futuro.

Tenemos, en la Argentina (y en particular en la Patagonia) la posibilidad de ser de los principales proveedores de energías alternativas al mundo.

Creo que hay países que vienen avanzando muy fuertemente, como Chile, que tiene un proyecto ya hace 10 años al respecto: y que nosotros tenemos mucho más potencial, pero no tenemos las reglas de juego fijadas para que el sector privado venga a invertir en nuestro país. En eso estamos trabajando muy fuertemente, porque podemos seguir siendo protagonistas de la energía que el mundo va a estar demandando.

P: En este sentido, te consulto también por el vínculo entre el PJ y el sector que representa Mariano Arcioni, teniendo en cuenta estas cuestiones que se dicen de una posible unión, de cara a las elecciones y a lo que viene.

R: Yo creo que el partido al que representa actualmente el gobierno provincial (que es el CHUSOTO) en muchos aspectos es un desprendimiento de distintos espacios del peronismo, que se fueron conformando y que, por algún descontento, se han ido desmembrando. Nosotros tenemos que empezar a dejar de atomizar el peronismo, para empezar a aglutinar y abrir un proyecto que permita que los chubutenses volvamos a confiar en el Estado.

Me parece que en la Argentina en general y en nuestra provincia en particular hay un descreimiento hacia la clase política, y la manera de revertirlo no es con palabras, sino con hechos concretos.

Somos muchos intendentes que podemos demostrar lo que hemos hecho en nuestros distritos: cómo hemos transformado, en mi caso, Comodoro Rivadavia, una ciudad muy difícil por muchos aspectos, pero muy linda y con un potencial muy fuerte en otros. Es fundamental que nos demos cuenta de que unidos podemos conformar algo que a la gente le cambia la vida: que mejoremos la calidad educativa, que es uno de los problemas importantes que tenemos en la provincia; que volvamos a generar empleo. No sirve para nada que Comodoro Rivadavia sea la segunda ciudad con menor desempleo, o que Sarmiento sea una de las ciudades de menor desempleo de la Argentina, o Rada Tilly, si hay otras ciudades de la provincia que no viven la misma realidad. Tenemos que intentar dejar de desmembrar la provincia y empezar a reunirla en los aspectos productivos.

P: Continuando en la línea política, otra de las cuestiones de las que se habla es la posible fórmula con Ricardo Sastre. ¿Cuánto hay de cierto y qué es lo que se proyecta a futuro?

R: Me parece que Puerto Madryn es uno de los distritos que ha demostrado que trabajamos de forma parecida en muchos aspectos, dándole importancia a lo que le damos por las industrias que tenemos (Puerto Madryn tiene el aluminio, el turismo, la pesca; Comodoro ha desarrollado una industria energética con el petróleo, con el gas, con el mar que tenemos enfrente). Se puede mostrar un potencial muy fuerte dentro de la provincia. Es muy bueno que podamos mantener esta relación de trabajo, intentar ponernos de acuerdo en determinados temas en común que permitan formar un proyecto político: y que dos de las ciudades grandes que tiene Chubut y que pueden demostrar que son exitosas en muchos aspectos podamos conformar, junto con otros distritos más que tenemos dentro de nuestros espacios y que también son exitosos, un proyecto que vuelva a recuperar la confianza de la gente. Eso es lo que intentamos hacer con Ricardo también.

P: ¿Qué opinión te merece la cuestión de la posible eliminación de las PASO, teniendo en cuenta el proyecto presentado por Eliceche en la Legislatura?

R: Para mí (y va relacionado un poco con lo que te decía respecto al descreimiento de parte de la sociedad) tenemos que intentar hacer la vida un poco más fácil a los vecinos de la provincia. Yo creo que hay que eliminar las PASO, lo he planteado en muchas oportunidades: también creo que hay que adelantar las elecciones provinciales, pero tiene una fundamentación que para mí es clave. Para mí es muy importante que la agenda nacional no se robe la agenda de una provincia que necesita que los chubutenses nos concentremos en qué nos ofrecen las distintas fuerzas que pretenden gobernar. Y que no sea solamente un candidato o una candidata que me caiga bien por cómo se viste, o si habla lindo, o tiene un buen marketing político, sino qué programa de gobierno me ofrece, qué va a hacer en materia educativa, qué va a hacer en materia de salud, en materia de seguridad, cómo vamos a tratar los recursos naturales y de qué manera vamos a generar empleo. Me parece que debemos tener la oportunidad de dedicarle tiempo y de no equivocarnos al momento de elegir a nuestros gobernantes. Por eso, y por la agenda nacional (con los medios nacionales impactando siempre fuertemente en cualquier distrito de Argentina), coincido con muchas de las provincias que hoy están adelantando las elecciones en poder tener la posibilidad de concentrarnos en lo nuestro.

P: Se habla también de una posible discrepancia entre Alberto Fernández y Cristina. ¿Considerás que es así? ¿Hay alguno de los dos sectores que te represente puntualmente?

R: Somos parte de un frente electoral, que es el Frente de Todos, que se conformó por diferentes partidos políticos y diferentes referentes nacionales. No tengo ninguna duda de que tanto Cristina como Alberto Fernández, como Sergio Massa y como otros tantos referentes de nuestros espacios tienen la obligación de recuperar gran parte de la credibilidad que hemos perdido dentro de la clase política, mostrando que para nosotros es más importante armar un proyecto que le interese a la gente, y no los intereses que podamos representar los diferentes sectores políticos en Argentina.

Claramente, estamos con inconvenientes desde el punto de vista político, porque me parece que negar una crisis dentro de nuestro sector en diferentes cuestiones es negar la realidad. Pero soy de los que tienen un optimismo muy fuerte respecto a la necesidad de poner por delante los intereses de la comunidad a los intereses de los dirigentes políticos.

P: ¿Cómo está Comodoro en cuanto a logros y proyectos cumplidos, y en lo propio, también teniendo en cuenta el precio del petróleo?

R: Estamos, en muchos aspectos, realmente muy bien. Hemos podido transformar nuestra ciudad en muchos aspectos: Comodoro es la segunda ciudad con menor desempleo y mantenemos la posibilidad de crecimiento a través de nuestra industria. Eso permite avanzar dentro de la economía de nuestra región, del Golfo San Jorge, siendo Comodoro cabecera de esa región. Es una ciudad de servicios donde, gracias a la industria, han ido creciendo fuertemente los servicios comerciales, los servicios en materia de salud. Una fuerte inversión privada permite que tengamos tecnología en materia de salud gracias a la cual, a muchas personas que antes buscaban otros lugares para atenderse (o solamente pensaban en irse a Buenos Aires), hoy podamos ofrecerles servicios. Hemos transformado Comodoro en una ciudad que ofrece turismo de exposiciones y de reuniones, con la Expo Industrial, con la Expo Turismo, con el Festín de Sabores, dándole un fuerte impacto a nuestra gastronomía local, a la gastronomía patagónica, y, obviamente, desarrollando un sector que para nosotros es muy bueno, que es Rocas Coloradas. También logramos unir Caleta/Córdoba/Comodoro con Camarones en la Ruta 1, una maravillosa ruta escénica sobre la Costa Atlántica: esto nos permite desarrollar toda un área natural protegida con mucha fauna marina y mucha vegetación, para poder ofrecerla a nivel internacional. Estamos diversificando fuertemente nuestra economía y nos permite vivir un momento realmente muy bueno en materia de crecimiento de la ciudad, en lo que tiene que ver con la planificación urbana y con dar vuelta la ciudad de cara al mar.

Debemos dejar de ser una ciudad en contra de nuestro medio ambiente y empezar a cuidar el ambiente, a ser una ciudad a la que le importa lo sustentable: a poder mejorar gran parte de lo que hemos impactado a través de nuestra industria petrolera durante mucho tiempo, y que el comodorense no cuidaba.

Hoy eso está modificándose fuertemente y nos permite pasar momentos muy buenos, con problemas que tenemos que resolver (como todos los lugares), pero reconociéndolos y teniendo la humildad de tratar de modificarlos.

P: En cuanto a las elecciones, ¿ya se maneja algún nombre?

R: Creo que todos los que están en el rumbo de las cuestiones políticas comienzan a hablar y plantear algunos temas. Yo trato de que la ansiedad no me gane y de desdramatizar muchas de las cuestiones que me mantienen fuera de lo que me debo mantener, que es la gestión. Si tengo una buena gestión y cumplo con lo que me comprometí cuando quise ser candidato a intendente, voy a tener la confianza que siento que tengo por parte de la comunidad que represento. Me parece que el secreto que venimos llevando adelante en Comodoro es que hemos tenido una continuidad de proyectos políticos que nos han llevado a vivir el momento que vivimos hoy, donde hemos crecido fuertemente, y eso es importante para que nos tengan en cuenta a nivel nacional. Tenemos un gobierno nacional que nos ha aportado y nos ha apoyado muchísimo en las obras que hemos llevado adelante, y sería un retroceso perder eso. Entonces yo insisto en que a este proyecto político que estamos desarrollando le faltan todavía algunos capítulos por desarrollar, y ojalá que dentro de nuestro espacio tengamos la madurez de buscar los mejores representantes para gobernarlo.

P: En caso de una posible gobernación, ¿ya se piensa en alguna posible reforma estructural para la provincia?

R: Creo que Chubut necesita varias reformas estructurales, pero que tenemos que consensuarlas con la sociedad. Cada vez que hemos tomado decisiones en forma unilateral, o creyendo el dirigente que porque piensa algo hay que llevarlo adelante de determinada manera no representada, nos va mal. Nos pasó hace poco, en diciembre, con determinadas decisiones que se tomaron y que no fueron beneficiosas para el conjunto. Creo que tenemos que discutir, integrar a los sectores de las cámaras de comercio, a las sociedades rurales, al sector educativo, a las universidades, y regionalmente intentar ponernos de acuerdo sobre estas reformas estructurales en muchos aspectos, lo que nos va a permitir madurar como provincia. Hoy lo necesitamos, la gente está pidiendo a los dirigentes que los representemos desde este punto de vista, con cuestiones participativas.

P: ¿Qué rol de importancia cumplirían Esquel y la Cordillera?

R: Yo lo digo siempre: para mí, la Cordillera tiene un potencial que se ha ido desarrollando en gran medida gracias al empuje que ha tenido el sector privado, que lo ha hecho en forma casi unilateral. Me parece que, de la Cordillera, Esquel particularmente es la puerta de entrada. Tenemos que terminar de una vez por todas para que Esquel tenga un aeropuerto que le permita recibir a todos aquellos que quieren visitar nuestra Cordillera y que permita recorrer (como vi hoy, yendo a Trevelin) a muchos extranjeros que vienen de Bélgica, Alemania, Suiza, de muchos países de Europa y del mundo a visitarlos, que tienen que venir por Bariloche o por otro lugar para poder ingresar. Lo segundo que creo es que tenemos un valle productivo con una gran fortaleza, pero que tenemos que intentar acompañar al sector privado desde el Estado, y no ponerle trabas.

Me parece que si podemos aprovechar todo ese potencial que ha desarrollado la Cordillera solamente desde el sector privado, acompañándolo con financiamientos, y si el Estado pone las reglas de juego de todo eso, la Cordillera tiene uno de los lugares en la provincia del Chubut más privilegiados para seguir creciendo.

P: Con respecto a minería, los vecinos ya tienen una opinión marcada: en tu caso, ¿cuál es?

R: Yo lo dije en muchas oportunidades: Chubut decidió hace algunos meses que la minería no tenía consenso social dentro de la provincia en que vivimos. Entonces me parece que esa discusión hay que acabarla y avanzar con algunas alternativas. Hace dos semanas hicimos un foro de transición energética porque el mundo está demandando combustibles limpios, como el hidrógeno verde: Chubut es la principal provincia productora de energías alternativas. Con los parques eólicos, producimos el 29% de la energía alternativa de la República Argentina.

Tenemos los parques eólicos más eficientes del mundo, que producen el doble que los parques eólicos que pueden competir con nosotros. El futuro del mundo pasa, en gran medida, por este tipo de energías que podemos desarrollar.

Lo que nos falta es poner las reglas de juego para que, a aquellos inversores a nivel internacional, que quieran acercarse a invertir y a traer dólares a nuestro país, podamos darles una cierta previsibilidad que permita que seamos confiables: hoy no la tenemos. Chile hace 10 años que está desarrollando, que sentó las reglas del juego, y hay algunas inversiones que podemos desarrollar aquí y se están yendo hacia Chile. Nosotros tenemos la primera planta de hidrógeno verde de Latinoamérica en Comodoro, que es Hychico. Es una de tres plantas pioneras en el mundo. A veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos, y es lo que tenemos que explotar.

P: En tres años vence la concesión de la Hidroeléctrica Futaleufú. ¿Qué considerás que es lo mejor para su futuro?

R: Es una de las discusiones que tenemos que dar dentro de la provincia. Tenemos muchos recursos naturales y siempre, en general, los hemos tenido muy mal explotados, subexplotados o sin lograr que se transformen en mejoramiento de infraestructura básica sobre la provincia. Somos una provincia que no tiene rutas como la gente, no tiene conectividad como la gente, no tiene desarrolladas gran parte de las ciudades con energía.

Es inmoral que teniendo la represa que tenemos, la producción de petróleo y gas que tenemos y la generación eólica que tenemos, haya muchos distritos de nuestra provincia que todavía no tienen energía.

Me parece que es una discusión que tenemos que dar y ustedes, en la Cordillera, son quienes tienen que defender los recursos y poner las reglas de juego, como lo hicimos nosotros en la zona sur cuando discutimos la ley de hidrocarburos y decidimos renegociar parte de los contratos con Panamerican, con YPF, con muchas empresas petroleras que tenían contratos desde hace muchos años. Nos sentamos en una mesa y logramos que, detrás de una paz social, las empresas se den cuenta de que el estado podía fijar reglas de juego beneficiosas para los trabajadores, para el sector privado, y para el propio estado. Lo mismo tenemos que hacer con Futaleufú.

P: En Esquel ya hay una danza de nombres pensando en las elecciones, vinculadas al PJ. ¿Has tenido la posibilidad de tratar ese tema?

R: Recién tuve una reunión en el Concejo de la localidad. Tenemos que intentar darnos cuenta de que el camino que viene llevando adelante hace algunos años el peronismo en Esquel ha fracasado sistemáticamente, después de haber tenido unos cuantos años de una intendencia que para mí fue muy buena, como la de Rafael Williams.

El peronismo ha ido fracasando y desde mi punto de vista hay que cambiar un poco la forma en la cual hacemos o convencemos a un electorado que, hoy, descree gran parte de este sector.

Creo que llegó el momento de intentar abrir, poder convocar a mucha gente y tratar de ser más, y no menos. Eso dependerá en gran parte de la generosidad y la humildad que puedan tener los distintos dirigentes locales para formar un proyecto. Yo no soy quién para decirle a los esquelenses o a los distintos sectores del peronismo de Esquel lo que tienen que hacer: son ellos quienes tienen que darse cuenta, y nosotros intentar acompañarlos una vez que definan quiénes son los candidatos. Ojalá que se consiga la unidad y que consigamos candidatos o candidatas a intendentes que representen lo que Esquel necesita, que puedan ofrecer un proyecto con el que la gente de Esquel se sienta seducida y confíe en que va a permitir mejorar los problemas que tiene la ciudad.

P: Por último, ¿cómo ves a un Juan Pablo Luque en la gobernación de Chubut?

Bueno, es una posibilidad: en tanto y en cuanto yo pueda conseguir lo que vengo diciendo hace tiempo, que es un plan de gobierno, un proyecto productivo. Para mí, principalmente, si nosotros no ampliamos el plato de recursos económicos que entra a la provincia y si seguimos con los mismos recursos con una renegociación de deuda, en el 2023 se va a tener que empezar a pagar una deuda muy importante hacia adelante, y vamos a vivir los mismos momentos que estuvimos viviendo hace pocos años atrás.

De nada sirve que yo sea candidato si lo único que quiero hacer es satisfacer mi ego y decir “gano una elección”, si no tengo un plan, si no tengo un equipo de gobierno, si no tengo un proyecto educativo que permita transformar una provincia que necesita sustancialmente eso.

Yo soy de los que creen que en soledad no se conforma nada: si puedo armar ese plan de gobierno, si puedo armar ese equipo, y si puedo generar esa confianza dentro de los sectores productivos que permita menor desempleo y recuperar la esperanza, voy a ser candidato a gobernador. Si no logro eso, lo más probable es que no lo sea.