Felicitas Chennales, una adolescente que termina su último año en el colegio, publicó en su perfil de Tik Tok la reacción que tuvo su papá cuando le dijo que debía asistir, el sábado 26, en el horario del partido Argentina-México, a su entrega de diplomas de fin del curso.

En uno de los audios se escucha: “Feli, te lo juro, pero te lo juro. Te amo hasta el infinito y más allá. Me saco un riñón y te lo doy. Lo que vos me pidas. No me pidas esto. Te lo pido por favor. Te amo con todo. Voy a lo que haga la flia, voy a lo otro… No me hinches las pelotas… un diploma de mierda”.

En la conversación que se llevó a cabo por whatsapp, el padre al recibir la invitación, contesta: “¿Este sábado? ¿No era el 8 de diciembre?”. A lo que agregó: “Jajaja, ni en un millón de pedos voy. Posta. Te pago el psicólogo, resolvelo ahí. No puedo ayudarte posta. Soy re limitado”.

Al darse cuenta de que si no asiste al acto va a dejar una mala imagen entre los familiares de los egresados, manifestó enojado: “Yo no fui a buscar ni mi diploma de la universidad, pregúntale al abuelo. Te lo juro por Dios, me chupa un huevo el papel. Está buenísimo, te acompañé desde el jardín hasta acá. No me rompás los huevos con un coso. Te juro que voy a hablar al colegio, están todos locos. Me parece una pelotudez, te lo digo… parece una joda. Están todos locos”.

"No me caben dudas que hay pelotudos en el mundo sueltos. Y que hay una pelotuda, hija de puta que no le gusta el fútbol y que pone esto. Que lo cambie y me chupa tres huevos. Y voy a hablar al colegio y les voy a decir lo del mail y todo. Se van a la concha de su madre, ahora me calenté. No puede ser esto. ¿Y soy el único papá que le gusta el fútbol? ¿Todos los demás son pelotudos que hacen hockey, danza artística… ¿qué mierda hacen? ¿Ninguno está puteando como yo? No te lo creo. Los están censurando. Juntame en el grupo de papás porque voy a hacer un quilombo….” advirtió con indignación.

Como respuesta al planteo de su papá, Felicitas le dijo que los demás padres no se quejaron del horario y aclararon que iban a ver el partido desde el celular para no perderse la entrega de diplomas.

Esa situación provocó mayor enojo en su padre que decidió hablar con la mamá de Felicitas: “Che Ceci, ahí Feli me dice que el sábado a las 3 de la tarde hay algo de un diploma… Están todos locos ahí. Pensé que era una joda, pero ¿están en pedo? ¿Cómo van a poner eso a las 3 de la tarde cuando Argentina juega a las 4? ¿Son pelotudos? Y si lo pusieron antes me chupa tres huevos, que lo cambien. Te juro, poneme en el grupo de papás o mandá y deciles ‘che, la concha de su madre’. Está todo bien, pero enseñémosle a los chicos el cambio. Se programó algo y hay otra cosa más importante, se cambia. ¿Quién carajo va a ir? Yo no puedo ser el único retrógrado que no va a ir ahí y me hacen sentir para el orto. Poneme en el grupo de WhatsApp de los padres, hagamos una carta o algo pero me chupan un huevo a mi. Juega Argentina a las 4. Están todos locos. Nos jugamos la clasificación. Yo le dije a Feli: ‘voy de 3 a 3.05. Ojalá que te den el diploma ahí. Y si no te lo dan, mandame un video’. No me acusen a mi de loco. Creo que agarrás un millón de personas y dicen lo mismo que yo. Pero son todos pelotudos los padres ahí”.

Felicitas se volvió viral al publicar la conversación con su papá, como consecuencia recibió un montón de comentarios que apoyaban la decisión del padre de cambiar la fecha de la entrega de diplomas y así poder ver el partido.

De todos modos, no se sabía si el posteo era de verdad o fue todo armado. Pero la protagonista salió a aclarar y explicó que “fue 100% real”.

Lo que sorprendió fue que el evento en realidad si es el 8 de diciembre como decía su papá en la conversación, nada más que la adolescente decidió hacerle una broma y cambiar la fecha para que coincida con el partido, en medio de la emoción y la fiebre mundialista. Efectivamente si va a poder asistir a la entrega de diplomas y ver el partido Argentina- México.