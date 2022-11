Daniel Catalán, trabajador del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) en diálogo con Red 43 dio detalles sobre la medida de fuerza que se llevó adelante esta mañana en reclamo de un 50% de aumento salarial.

"Estamos haciendo visible nuestro reclamo salarial que viene hace varios meses y no hemos tenido respuestas concretas", sostuvo.

El brigadista informó que luego de las constantes movilizaciones se logró que se lleve a cabo la paritaria salarial. En este marco, el Gobierno Provincial realizó una oferta de un 8% de incremento, la cual fue rechazada por los trabajadores debido a que reclaman un 50%.

"El ofrecimiento del 8 % frente al 50% que estamos pidiendo, no se aproxima en nada y no se puede tener en cuenta para la negociación. No se puede aceptar ese porcentaje", señaló.

"Esto generó mucha bronca y enojo por eso decidimos salir hoy a la calle a hacer visible el reclamo para que el Gobierno tome en cuenta realmente lo que nosotros exigimos", añadió.

Luego del corte intermitente en la Ruta Nº 259, el brigadista adelantó que se reunirán con trabajadores estatales de otros sectores "para confluir y dar este mensaje que la tenemos que pelear entre todos los trabajadores para revertir esta situación".

Asimismo, adelantó que continuarán las medidas de fuerza por el tiempo que dure la negociación con el Gobierno Provincial.