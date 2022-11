- Por Lelia Castro -

María Florencia Jiménez, más conocida como Floxie, tiene un blog sobre viajes, desde el que asesora a viajeros y en el cual también, pudo por ejemplo, brindar ayuda a personas varadas en época de coronavirus.

Floxie tiene 45 años; trabajó en la industria aeronáutica durante 20 años, estudió Comunicación Social, Diseño Multimedial, Turismo y Fotografía, pero, actualmente, es influencer en redes sociales.

Este jueves la encontramos en las Viñas de Nant&Fall, junto a Catita, su perra con la cual recorre el país generando contenidos.

"Mi nombre es Florencia Giménez, pero todo el mundo me conoce como 'Floxie'"; así se presenta nuestra entrevistada, a quien podemos conocer más en las redes Instagram (https://www.instagram.com/floxie10/) y Twitter (https://twitter.com/Floxie10). También podemos encontrar más contenido para viajeros en su blog "El Mundo de Floxie" (https://www.floxie.com.ar/), el cual lo tiene desde el año 2014 y según detalla, "así es como comenzó todo esto".

Viene de la industria de la aeronáutica, trabajó 20 años en aviación, en Ezeiza, pasando por distintas compañías aéreas: "me angustiaba mucho cuando llegaba gente al aeropuerto y no tenía la documentación correcta, o le faltaba alguna documentación. También han habido casos de que el viajero se quedaba abajo por vuelos sobrevendidos".

"Dije, 'voy a escribir sobre estas cosas de la que mucha gente no habla. Si le sirve a una persona, estaré contenta'. Esto es El Mundo de Floxie, un blog de viajes en el que la gente hace sus consultas a la hora de viajar. Me pasé ahora a las redes, Instagram y Twitter. La idea fue un hobbie; esta era la oportunidad de hacer lo que me gusta. No pensé que iba a poder vivir de esto"

"En 2014 comenzó a crecer mi comunidad y se me fue de las manos. Mucha gente me mandaba mensajes de agradecimientos o me pedía recomendaciones a la hora de viajar. De hecho, muchos han venido a esta zona porque lo vieron en mis historias o cuentas. Me da alegría compartir las cosas buenas que tiene nuestro país"

Tal fue el éxito de Floxie, que dejó su trabajo en dependencia para dedicarse a crear contenido de viajes en redes sociales, aconsejar a los viajeros que necesiten ayuda o tengan dudas y ayudar a quienes tengan alguna situación difícil de afrontar, como los varados en pandemia, a quienes pudo ayudar para que vuelvan a sus casas.

"Catita", su compañera de viajes

"A mi en la pandemia me salvó mi perra ´Catita'", detalla, destacando que "al vivir sola, tener una mascota es muy importante para la salud mental. Me acompañó un montón y cuando se empezaron a abrir las fronteras y la circulación en otras provincias, dije ´necesito viajar´, asique agarré el auto y me llevé a cata para retribuirle lo que hizo por mi durante la pandemia".

"Hicimos un recorrido durante dos meses por la Patagonia. Empezamos a bajar desde Mar del Plata, hacia Monte Hermoso, Las Grutas, Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, hasta llegar al kilómetro 0 de la Ruta 40. Luego pasamos a El Calafate, Chaltén, Los Antiguos, Trevelin, Esquel, Bariloche, Villa La Angostura, Villa Traful, San Martin de los Andes y culminamos en Neuquén, fue hermoso"

Ese recorrido junto a Catita, le permitió a Floxie darse cuenta que "en Argentina tenemos una problemática; no estamos preparados para tener turismo pet friendly. Esto es super importante, teniendo en cuenta que en otras partes del mundo ya está muy incorporado con sus reglas. Es necesario; las mascotas contribuyen al bienestar de uno. Uno se va y no quiere dejarlo con alguien o en una guardería; no estás tranquilo. Hay que pensar en un turismo más inclusivo para los que viajan con mascotas; que por lo menos se comience a hablar o se ponga el tema en agenda".

"Yo estoy usando un hashtag, que es #PorUnaArgentinaPetFriendly, de hecho estuve en la Feria Internacional del Turismo, la llevé a Catita y mantuve reuniones con autoridades de Turismo para empezar a plantear el tema o que esté en agenda. Se puede hacer algo para que cada lugar tenga aunque sea una opción pet friendly"

"En lugar de pensar las mascotas como un problema, pensemos que son una oportunidad para que los emprendimientos turísticos puedan crecer. También para que haya opciones para la gente; que se ofrezcan a cuidar a las mascotas. La vez pasada vine y no pude ir al Parque Nacional para no dejar sola a mi mascota. Se puede habilitar aunque sea un espacio en el que se pueda ir con mascota, controlando y estableciendo que los protocolos se cumplan. Respeto a la gente que no le gusta los perros; simplemente pido que habiliten un sector para que simplemente podamos convivir todos"

Por último, Floxie invitó a todos a visitar sus redes y conocer más de su contenido y aventuras.