La secretaria de Gobierno, Mariela Sánchez, confirmó la renuncia la abogada Viviana Itze al municipio de Esquel.

En diálogo con Red 43, Sánchez comentó que "el viernes 22 de octubre recibimos un telegrama de renuncia de la doctora Viviana Itze". Asimismo, detalló que lo sucedido surgió a partir "de una adscripción que se había otorgado en septiembre de 2019. Tenía vigencia hasta el 1 de marzo de 2020 que luego se extiende el 1 de marzo hasta agosto de 2020".

En este sentido, la secretaria de Gobierno dijo que la doctora Viviana Itze no vuelve al área de Tierras Fiscales.

En relación a esto, Sánchez señaló que Viviana Itze "tenía que presentarse a trabajar el 9 de junio. No sucedió ni se presentaron certificados de ningún tipo. Se fueron acumulando los días de ausencias sin justificar, y en septiembre sale una resolución que da inicio al sumario administrativo por la ausencias sin justiciar de julio, agosto y septiembre. Tenía que presentarse a declarar el 25 de octubre en el marco de este sumario administrativo pero el viernes 22 de octubre".

"Recibimos la renuncia con lo cual quedó sin efecto ese sumario administrativo porque deja de pertenecer a la planta municipal, pero si corresponde que se le abonen y otorguen los distintos certificados de trabajo", remarcó.

"Este año el intendente de Cafayate había remitido una nota solicitando una nueva adscripción, le expliqué cuáles eran las razones por las cuales no podíamos otorgar una nueva adscripción. Se trata de una categoría elevada de una profesional cuyo sueldo se está abonando y que nosotros en el municipio requerimos de ese perfil profesional", puntualizó Sánchez y agregó: "no lo estamos pudiendo tener porque estaba fuera de la provincia. Esta fue la razón por la cual se le explicó que no podíamos renovar una adscripción".

"La idea del cargo es convocarlo en este momento. Hay una directora que está a cargo del área, la idea es concursar esa dirección a efectos de quien esté a efectos de la misma", señaló.