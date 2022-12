Este viernes por la mañana, se realizó el traspaso de jefatura en el Escuadrón 36 Subalférez Guillermo Nasif. El comandante principal Walter Néstor Prado se despidió para darle lugar al comandante Rafael Sebastián Pissarello.

La despedida de Prado generó mucha emoción en Gendarmería Nacional con asiento en la ciudad de Esquel. Recibió presentes de parte de varias instituciones, en reconocimiento a su labor durante estos dos años.

"Tanto afecto que he recibido en Esquel, nunca lo imaginé. Tengo mi familia lejos, en Misiones, mi madre en Córdoba, pero no me sentí solo nunca. Siempre estuve acompañado por el Escuadrón y la comunidad. Me faltó tiempo para seguir compartiendo con gente que me compartió su corazón y su casa. Me voy muy feliz y muy contento. He cumplido con todo lo que nos hemos propuesto", indicó Prado.

Asimismo, el comandante principal agradeció: "Lógicamente que esto no me lo adjudico solo. Sin la ayuda de mucha gente no lo hubiera podido concretar. Gracias a los periodistas que me acompañaron porque es lindo hacer conocer las actividades que hacemos porque somos parte de todas las comunidades que tenemos en la zona de responsabilidad. Gracias a la comunidad de Esquel, me he hecho conocer y me he hecho hacer querer también. Esto es mutuo. Hace dos semanas vengo de despedidas y tratando de cumplir con todos los amigos que quedan hoy acá. Me voy con la mayor satisfacción y mucha felicidad".

"Me hago cargo del Escuadrón saliendo de la pandemia, pero atravesando una serie de restricciones y un comienzo después de una larga restricción por la pandemia. Tuvimos que usar el ingenio para reconstruir la relación del Escuadrón con la comunidad. Esto es haber estado tan cerca de la comunidad y lo que me brindaron en esta zona, creo que va a quedar para siempre en mis mejores recuerdos todos los momentos lindos que me tocó vivir", agregó.

Además, Prado hizo referencia al lugar, ya que nació en José de San Martín, pero nunca había conocido. "El destino te pone donde tenés que estar. Asocio mucho lo que me pasa con mi padre que falleció hace 22 años y era una deuda pendiente venir a conocer donde nací. Fue el momento, la situación, el lugar. Nunca me imaginé llevarme este sentimiento por la provincia del Chubut y por su gente, que en realidad es mi gente porque yo soy de acá".

Prado continuará su carrera como gendarme en la localidad de Barrial, provincia de San Juan, como director del instituto de formación de gendarmes.