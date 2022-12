Respecto a la movilización en la Legislatura de Chubut, Miguel Castro dijo: "Entiendo que es una expresión política muy válida, aunque no la comparta. Me parece que ir a generar presión sobre los legisladores no es bueno para nadie, no lo debería hacer nadie, si expresarse si se está de acuerdo o no".

"En este sistema de gobierno, donde el pueblo no gobierna ni delibera sino por intermedio de sus representantes, yo creo que hay que respetar a los representantes. No hacerles presiones sobre sus actitudes. Sino pareciera que cada vez que estamos de acuerdo o no, una minoría con mucha legitimidad que pudiesen tener, intenta cambiar la voluntad de los legisladores. Me parece que no es bueno", agregó el funcionario.

"Yo creo que es bueno que se expresen en el ámbito que corresponde, con el respeto de los derechos y garantías de los demás ciudadanos. Por supuesto que hay un operativo de seguridad cono suele ocurrir en cada de una de estas visitas", indicó Castro

"No estoy de acuerdo, por mas válido que sea el reclamo. Me parece que los legisladores tienen que discernir, discutir, evaluar y expresar su voluntad, porque para eso fueron electos. Y nosotros como ciudadanos tenemos que respetar, sino no tendría ningún sentido que tengamos todas las estructuras de gobierno que tenemos si después nos manejamos por la voluntad de cada uno", finalizó el ministro.