El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó este jueves de la presentación de las Rondas 4 y 5 del Plan Gas.Ar, que encabezó por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Del encuentro realizado este jueves en el Centro Cultural Néstor Kirchner, también, participaron la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón; el presidente de YPF, Pablo González; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el presidente de ENARSA, Agustín Gerez; el ex secretario de Energía, Darío Martínez; el subsecretario Hidrocarburos de la Nación, Federico Bernal; la subsecretaria de Coordinación Institucional de Energía, Florencia Álvarez Travieso; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; el presidente de Compañía General de Combustibles, Hugo Eurnekian; su par de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, el director General de Total Energy, Javier Riello, el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markuz, el gerente Comercial de Vista Oil and Gas, Francisco Villamil, el gerente de Desarrollo Comercial de Plus Petrol, Sergio Caballín, el gerente de Asuntos Públicos de Exxon Mobile, Matías Szapiro, entre otros empresarios; autoridades nacionales y provinciales, como así también representantes gremiales.

Por parte de la provincia también estuvieron presentes el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá y el secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo.

De modo remoto, participaron el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut, Leandro Cavaco; la ministra de Producción de Santa Cruz, Silvinas Córdoba, y los Ministros de Energía y Producción de Neuquén.

Políticas de Estado para el sector

En su discurso, Arcioni destacó “la sinergia entre lo público y lo privado, las políticas públicas de Estado, que están marcadas desde hace algunos meses, que dio prioridad a una industria tan importante para todos los argentinos, y les hablo desde una Cuenca muy madura, que requiere de mucha inversión para poder mantener ese nivel de producción y exportación que estamos teniendo, y somos la primera provincia exportadora, y segunda o tercera productora.

“Y siempre -continuó Arcioni- desde nuestra Cuenca hemos exigido políticas públicas claras y las hemos tenido. Doy el ejemplo que se ha dado al shale y convencional, ejemplos que la industria necesita y tenemos. Las medidas como la libre disponibilidad, a través de los incentivos, por el aumento de los porcentajes; como también la presencia del Gobierno para el incremento de las exportaciones”.

“Celebro que estemos mirando un futuro de Argentina con gas para poder llenar ese gasoducto con los incentivos a través del plan Gas.Ar. Buscamos el autoabastecimiento y la exportación; y vamos a tener muchísimo gas para la exportación. Eso va a permitir encontrar el equilibrio fiscal que tanto necesitamos. Un norte claro con la diligencia y las precisiones que necesitamos todos los argentinos”, realzó Arcioni.

Luego, el gobernador señaló que “no tengo más que palabras de agradecimiento para el ministro Massa, la secretaria de Energía Royón y el equipo de trabajo, porque es lo que necesitamos los argentinos”, y dirigiéndose a los empresarios remarcó: “a ustedes forman la industria, gracias a esta sinergia y las inversiones. De esta forma vamos a contar con el gas natural que hoy no tenemos”.

Finalmente, puso de manifiesto que “cuando uno mira hacia atrás las Cuencas uno se pregunta cómo no vamos a poder ser ai8utosuficientes. Y hoy es una realidad, como lo son las exportaciones, y, a través del ahorro, vamos a lograr ese equilibrio fiscal que tanto necesitamos los argentinos”. “Agradezco la oportunidad y les deseo a todos Felices Fiestas”, cerró el mandatario.

“Es la oportunidad más grande de construir orden fiscal”

El ministro de Economía Sergio Massa anticipó que en 2026 las exportaciones del sector hidrocarburos van a llegar a pesar en la balanza comercial lo mismo que pesa hoy todo el complejo soja. En el marco de la presentación de las rondas 4 y 5 del Plan Gas, Massa destacó además que el plan permitirá ahorros en subsidios de USD 19.500 en los próximos cinco años.

“Es la oportunidad más grande de construir orden fiscal. Eso mirando la perspectiva de la Argentina es central. Construir fortaleza en nuestra moneda con acumulación de reservas, que sea un pilar la contribución que las provincias, no solo Neuquén con Vaca Muerta, también Chubut, Santa Cruz y las provincias del Norte. Solo el año que viene generará USD 600 millones más de impuestos”, precisó el ministro Massa.

“Fomentar desarrollo federal en la industria”

Por parte, Flavia Royón, secretaria de Energía, agradeció a las empresas que participaron de la licitación y destacó que el Plan permitirá ahorros en subsidios para gas de USD 2.200 millones. En divisas, se prevé un ahorro de USD 27.000 millones entre 2023 y 2028 (y USD 3.500 para 2023).

Royón proyectó una balanza comercial en equilibrio hacia 2024. El déficit fiscal para este año será de USD 5.500 millones, según los datos de la funcionaria. “El Plan Gas fue diseñado con varios objetivos: autoabastecimiento a precios competitivos para argentinos y la industria; una ventaja competitiva para la radicación de industrias en la Argentina; fomentar desarrollo federal en la industria; promover el desarrollo de proveedores locales; sustituir importaciones y aumentar exportaciones para que el sector energético se consolide con balanza positiva”, resumió.

La funcionaria anticipó un autoabastecimiento del orden 90% del año que viene en gas y que se va incrementar a 2024. “Vamos a tener récord histórico en el segundo semestre de 2023 donde se va a superar el récord histórico de producción de gas”, dijo. También anunció inversiones de USD 7.000 millones por parte de las empresas del sector.

“Una buena señal para la Argentina”

A su turno, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy detalló que “el plan Gas 4 y 5 de la licitación involucró casi 100 millones de m3 por día con un promedio de USD 3,5 millón de BTU casi 10 veces menos de lo que podemos comprar en el mercado internacional de GNL. Ha sido una buena señal para la Argentina”.

“Es muy importante brindar las señales adecuadas a la industria para invertir a mediano y largo plazo. al final del día fue una competencia dura. Ayuda a poder evitar importaciones que son muy costosas para el país. Si tomamos los números de invierno por cada 10 millones de m3 que ingresaron al Plan Gas evitamos USD 1500 millones de erogaciones es un número que hace la diferencia”, explicó Bulgheroni.