La Argentina captó la atención global porque su selección alzó la Copa del Mundo en Qatar 2022 a pesar de no llegar siendo, ni por cerca, la favorita. Pero no es el único motivo por el que el país atrae las miradas durante este año que está a punto de terminar. Una crisis económica endémica difícil de explicar y una de las tasas de inflación más altas del planeta también se llevan su parte pero, en los balances de fin de año del mercado financiero, además, se destaca otro ítem. La Bolsa porteña es la que más ganó en el año en comparación con cualquier otra plaza del planeta. Y no en cualquier año: fue refugio de valor fuente de ganancias en medio de un pésimo desempeño de los mercados de referencia.

A poco de cerrar el año el S&P Merval se apresta a terminar en el primer puesto (de no haber una empate de último minuto como las que se sufrieron en las canchas de fútbol). El índice líder de la Bolsa porteña ganaba al cierre del miércoles un 113% en lo que va de 2022. Claro que ese rendimiento es en pesos en uno de los entornos inflacionarios más complicados del globo, con lo cual no deja de ser una variación nominal sin tanto significado.

Una forma mejor de comparar el desempeño del S&P Merval es pasarlo a dólares y, más aún, a dólares en el tipo de cambio contado con liquidación. El dólar mayorista, si se quiere, entre las cotizaciones libres de intervención.

Así, medido en moneda dura el Merval ganaba 28,8% al cierre del miércoles en comparación con su valor del último día de 2021. No hay, prácticamente, rendimientos similares en índices líderes de las plazas bursátiles del resto del planeta. Se puede encontrar sí índices sectoriales -por ejemplo los que siguen a empresas energéticas- o especializados que fueron mejor inversión, seguro. Pero comparando el índice principal de cada Bolsa de Comercio del mundo, ninguno supera al modesto Merval.

En base a datos de Bloomberg y Reuters, ninguna plaza financiera de relevancia obtuvo un resultado comparable con números al 21 de diciembre. El principal indicador de Wall Street, por ejemplo, pierde casi 20% en el año, el de la Bolsa de San Pablo gana 10% en el mismo período y el de Santiago de Chile 13%.

¿Cómo es posible que una economía que creció 5% con casi 100% de inflación y se encamine a una fuerte desaceleración de la actividad el año próximo con movimientos de precios? Bueno, para empezar los mercados bursátiles no son necesariamente un reflejo de lo que pasa en la calle. Sin ir más lejos, por ejemplo, 2020 fue un año de enormes subas para los principales índices del mundo mientras el planeta vivía su peor contracción económica en décadas.

Pero además de ello, hay posibles explicaciones a por qué las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa no pararon de ser demandadas por los inversores.

“Las empresas argentinas están mucho mas sanas que el Estado. Eso se puede ver hasta en la comparación de la deuda soberana versus la deuda corporativa”, dijo Mariano Marcó del Pont de Silvercloud Advisors.

“Los inversores confian en el sector privado, no asi en el Estado. Tenes bonos a 25 de paridad soberano versus 80 90 de corporativos”, agregó, en referencia a los precios de emisiones de deuda en dólares en comparación con su valor nominal (la paridad se expresa en términos de valor de mercado por cada USD 100 de valor nominal).

Cuánto cambio el valor de las acciones del S&P Merval en dólares a lo largo del año (Inviu)

Energía

Entonces, partiendo de la idea de que los precios de los activos financieros no responden a la situación actual sino al panorama que los inversores ven como más probable para el futuro inmediato, se puede intentar analizar por qué el mercado ve valor en las acciones de empresas locales.

“Lo correcto es ver si es algo generalizado, si fue una acción sola que arrastra al índice, un sector. Porque YPF duplicó su valor. En ese sentido, YPF y las energéticas aportaron mucho en parte por el arrastre de precios récord de la energía en el mundo. Y además, que las energéticas locales tuvieron el empuje de cierta desregulación de las tarifas”, dijo Mateo Reschini de Inviu.

“Y por el otro lado ya tenés el trade electoral, que se está empezando a notar también en los bonos soberanos”, agregó. “Las que más se movieron fue Transportadora de Gas del Sur, YPF, Comercial del Plata que algo de energía tiene, Transportadora de Gas del Norte, Central Puerto y, si mirás bien, no tanto los bancos que tienen el gran problema de qué va a pasar con los pasivos remunerados del Banco Central”, dijo.

“Este fue más que nada un rally energético”, concluyo Reschini.