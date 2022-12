Nada deber haber más amateur que el fútbol de la Liga local. Pero hay algo que no se negocia quienes practican este deporte, que es la pasión y el amor por la camiseta.

Para el Deportivo Rio Pico esta fue una temporada para olvidar. Muchas lesiones, pocos jugadores y resultados adversos. Pero siempre dieron pelea y esto es lo valorable.

Con apenas once jugadores (decí que me agarró con panza, sino me metía dentro de la cancha) el Deportivo Rio Pico llegó hasta Esquel. Problemas con el transporte y con los jugadores justos, sin suplentes para enfrentar a un Independiente que estaba necesitado de sumar, al menos un punto pero sumar.

Y el elenco celeste lo ganaba por uno a cero pero con el trajín del partido y recordemos sin recambio, Independiente lo dio vuelta, se puso 3 a 1 y a festejar.

Pero hay algo que tiene el fútbol cordillerano, que todos tienen corazón y que laten hasta el final y los chicos de Rio Pico, lejos del nivel de aquel que participó en el Torneo Federal, pero con el mismo amor por la camiseta; lo pudieron empatar y encima, con un jugador menos, casi lo terminan ganando y hubiese sido una hecatombe para Independiente de Esquel, porque su más inmediato perseguidor, el Deportivo Estación, goleaba como visitante a San Martin por 3 a 0 y lo hubiese desplazado del cuarto lugar.

Lo bueno es que esto es fútbol, nadie de antemano tiene el partido ganado y sino, mírate un cachito el mundial y te vas a dar cuenta.

Para el técnico Mauricio Curiqueo el partido “estaba para cualquiera”, para el defensa Alex Poblete, la motivación “es jugar con los colores de Rio Pico”.