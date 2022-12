Días atrás, el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, participó de un encuentro con el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodriguez Larreta, en el que también estuvieron presentes Ignacio Torres y Ana Clara Romero, Genaro Pérez y Matías Taccetta.

El mismo tuvo lugar en Buenos Aires en las últimas horas generó debate, ya que en la foto de reunión, Sergio Ongarato era el único radical entre referentes del PRO. Por ello, es que el mandatario municipal, en conferencia de prensa, detalló que "a veces se hace mucha política con la interpretación de una imagen y lo que se imaginan que se habló en la foto", aclarando cualquier tipo de especulación y/o chicana.

"En principio me reuní con Ignacio Torres y luego, con Matías Taccetta, con el que mayormente hablamos cosas de Esquel, como la obra del Aeropuerto, falta de gas, Ruta 40 y también la toma de agua. Luego mantuvimos un encuentro con Horacio Larreta, quien tiene intención de ser candidato a Presidente de la Nación", destacó el mandatario municipal, agregando que "ambos conocemos lo que es el trabajo de intendente; como posible candidato me interesaba que el conozca la realidad nuestra y en caso que sea Presidente poder concreta la obra del Aeropuerto, ruta y demás obras de importancia que tenemos".

Seguidamente, destacó que trabajará en la campaña de quien sea candidato a Gobernado por Juntos por el Cambio en Chubut: "Se manejan los nombres de Ignacio Torres y Damián Biss. Hay que hacer el máximo esfuerzo para lograr una unidad y ponerse de acuerdo en cuestiones programáticas; reunirse para dirimir quién es el mejor posicionado para ganar las elecciones y llevar adelante el plan de gobierno a los chubutenses".

"Hace falta grandeza, no solo de ellos dos, sino de todos los que los acompañan; lo digo por experiencia. Lo he vivido y lo he visto en otros partidos. Hay que llegar a un consenso entre todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio y llevar la mejor propuesta a los vecinos, porque lo que nos piden es que vayamos juntos a las elecciones y seamos nosotros los que cambiemos el destino de la provincia"