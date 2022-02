Tarifa Social en Esquel: requisitos para la inscripción y hasta cuándo hay tiempo

Desde la Cooperativa 16 de Octubre, Juan Martín Mateo comentó sobre el convenio firmado ayer con la Municipalidad de Esquel por la tarifa social que tendrá un 50% de descuento.

Al respecto, Mateo destacó que: "Se ha firmando un convenio entre la Cooperativa y la Municipalidad de Esquel. Es la aplicación de una ordenanza donde se establece una tarifa social para usuarios en situación de vulnerabilidad. Van a tener una tarifa diferenciada respecto al residencial común. Esa tarifa tiene un 50% de descuento en cargo fijo y el cargo variable es lo mismo hasta un consumo de 150KV".

Además, comentó: "Los usurarios tienen que inscribirse la Secretaría de Desarrollo Social, van a estar haciendo la evaluación de cada usuario a partir de hoy hasta el 15 de febrero para ver si tienen la posibilidad de acceder a la tarifa".

Sobre los requisitos, Mateo indicó: "El usuario no puede tener más de un suministro a su nombre, no más de un inmueble. La condición principal es que no tenga un ingreso superior a un salario mínimo, vital y móvil. En desarrollo social van a evaluar cada situación".

"La idea es tener el padrón de usuarios lo antes posible, por eso ponemos 15 días así podemos incluirlos en la facturación de febrero. La ordenanza y la tarifa tienen vigencia por un año. El beneficio es en los tres servicios: energía, agua y cloaca", agregó el contador.

Por último remarcó que: "Calculamos alrededor de 700 personas. Queremos que la inscripción se haga en desarrollo social porque son quienes tienen la información socioeconómica de las personas".