El diputado nacional por Chubut, Matías Taccetta, de Juntos por el Cambio presentará un proyecto de ley en el cual se propone declarar a la educación como un “servicio público esencial” y que el Gobierno Nacional destine partidas presupuestarias en pos de garantizar los 190 días de clases del calendario educativo para el año 2022.

“La presentación de este proyecto surge a raíz de la difícil situación educativa que atraviesa hace varios años la provincia de Chubut, al punto tal que muchas familias, toman la decisión de enviar a sus hijos a casa de familiares en otras provincias o se han mudado para que sus niños tengan una educación digna y de calidad”, afirmó Taccetta.

Asimismo, agregó que “por distintos motivos, muchos chicos de nuestro país no tienen la misma oportunidad de acceder a la educación y al mismo nivel de calidad educativa” y detalló “estoy convencido, que a pesar de la crisis que hemos pasado en los últimos años, debemos pensar en el futuro de nuestros chicos, no podemos perder más días sin clases”.

Entre los argumentos, el proyecto indica que la educación es un servicio esencial en las sociedades democráticas, porque permite la igualdad de oportunidades, favorece la cohesión social y es la base del progreso económico que da lugar al estado del bienestar.

Taccetta destacó que “no alcanza con declarar servicio público esencial a la telefonía o a internet, el gobierno debe darle prioridad a la educación”.

Y agregó: “debemos hacernos cargo de la situación actual, sobre todo la situación que está sufriendo Chubut y declarar servicio público esencial a la educación, sin ella un país no sale adelante, no crece ni se desarrolla, no da oportunidades a quienes menos tienen y tampoco nos da lugar a una juventud formada en pleno ejercicio de sus derechos”.

Por último, Taccetta completó: “la formación y el conocimiento son la herramienta principal para el progreso de nuestros chicos, es la solución para salir de la pobreza y los vaivenes económicos, sin escuelas no hay futuro”.