El domingo 22 de junio de 1969 en un recital en el Teatro Coliseo de Buenos Aires se estrenó “Muchacha (Ojos de papel)” “El Flaco” Spinetta, que ya formaba parte de Almendra -grupo fundacional del rock argentino- es el creador de este tema, uno de los más destacadas e influyentes del pop/rock de nuestro país.

La canción -incluida en el álbum Almendra I- está interpretada solo con una guitarra acústica, la primera voz aguda de Spinetta y los coros del grupo. Comienza con un punteo descendente que se volvió muy popular y estableció un estilo, que luego sería llamado “spineteano”, el cual apostaba a cierta complejidad musical, aún a costa de volverla menos pegadiza.

La letra de Muchacha y su novedoso estilo poético, reflejaba con precisión los sentimientos de toda una generación de jóvenes argentinos

Luis Alberto Spinetta tenía 19 años cuando, enamorado de Cristina Bustamante, le escribió esta canción. La conoció un par de años antes en el Instituto San Román de Belgrano, en Buenos Aires, donde cursaban la secundaria. "Fue mi primera mujer, por decirlo así. Entonces, imagínate, ese momento era muy especial", explicó, tiempo después en el programa Cómo hice en el año 2010.

El Flaco pensó en plasmar el amor que sentía por Cristina, "Estaba ligada a eso, al enamoramiento por primera vez concretado en una relación. Por lo tanto, digamos, la canción está encarnada en ese feeling eterno que uno siente por las personas que ama", detalló.

Spinetta aseguró que escribió este tema "en una época donde creíamos que nuestras canciones iban a cambiar el mundo, lo que no es verdad". Muchacha (ojos de papel), sin embargo, lo hizo. Se convirtió, desde su debut en una composición única, que cambió lo que hasta entonces eran las canciones de amor.

Aunque la relación de Spinetta y Cristina terminó en 1971, sus lazos no se rompieron. En octubre de 2011, poco antes del deceso del legendario músico, hablaron por teléfono "Yo antes le había mandado un mail y él, en su estilo críptico de toda la vida, me lo contestó y me pareció que algo andaba mal. Lo llamé y me confirmó que estaba muy enfermo”, comentó Cristina y agregó "Luis fue el gran amor de mi vida; hace algunos años, de visita en Buenos Aires, una amiga me dijo 'Ándate tranquila que acá te cuidamos la adolescencia'. Con la muerte de Luis, se muere toda una etapa de mi vida".

Este 8 de febrero ya fueron 10 años sin El Flaco “el poeta más rockero o el rockero más poeta de Argentina” tal cual lo definió el diario El País el 9 de febrero de 2012 al anunciar su muerte. Su Muchacha sigue con nosotros desde las “computadoras que hablan” como una vez predijo que sucedería.



Letra de Muchacha (Ojos de Papel)

Muchacha ojos de papel

A dónde vas

Quédate hasta el alba

Muchacha pequeños pies

No corras más

Quédate hasta el alba

Sueña un sueño despacito

Entre mis manos

Hasta que por la ventana

Suba el Sol

Muchacha piel de rayón

No corras más

Tu tiempo es hoy

Y no hables más

Muchacha

Corazón de tiza

Cuando todo duerma

Te robaré un color

Y no hables más

Muchacha

Corazón de tiza

Cuando todo duerma

Te robaré un color

Muchacha voz de gorrión

A dónde vas

Quédate hasta el día

Muchacha pechos de miel

No corras más

Quédate hasta el día

Duerme un poco y yo entre

Tanto construiré

Un castillo con tu vientre

Hasta que el Sol

Muchacha te haga reír

Hasta llorar, hasta llorar

Y no hables más

Muchacha

Corazón de tiza

Cuando todos duerman

Te robaré un color