La vicedirectora a cargo de la Escuela N°8, Irma Beatriz Willhuber, brindó declaraciones a los medios luego de que se anunciara por parte de la institución, que por las obras que se realizan en el edificio, las clases presenciales demorarán un tiempo en comenzar.

En este sentido, destacó que "en el día de ayer, tuvimos una reunión de padres donde informamos a la comunidad la realidad escolar que tenemos. Desde el 7 de febrero, la empresa constructora adjudicó la obra de reparaciones; el cartel de afuera dice 90 días pero, no significa que van a estar todo ese tiempo, debido al avance que tiene la obra y la rapidez con la que se está desarrollando".

"Se realizan remodelaciones en la cocina y los sanitarios; lo más urgente. Dar una fecha de inicio de clases sería generar una falsa expectativa"

Willhuber, dejó en claro que desde el 2 de marzo, la actividad NO será presencial: "hay mucho ruido y cemento. Tenemos un espacio habilitado en la Galería 3 pero es molesto. Hay un baño de niñas y otro de niños; no es saludable".

"El encuentro no va a poder ser presencial de ninguna manera. Si haremos encuentros a través de Classroom, donde cada docente está armando un cronograma con las familias. Nos ofrecieron un SUM, que sería una posibilidad de hacer alguna presencialidad"

Seguidamente, la vicedirectora reiteró que "a mi me informaron que el 7 de febrero a las 8 de la mañana iniciaban las obras. Todo fue informado a las familias. No dejamos de pensar otras alternativas", agregando que esto no quiere decir que van a pasar tres meses hasta que se culmine; "la empresa le está poniendo toda la pila para terminar; están mucho más acelerado de lo que dice el cartel de obra".