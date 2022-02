Luego de la sesión preparatoria frustrada que dejó un empate de 3 a 3 entre Filippini y Austin; este último, acompañado por Karina Otero, se expresaron públicamente sobre lo ocurrido y sus consideraciones sobre la presidencia del cuerpo.

"No hemos conseguido los votos afirmativos y hemos llegado a una paridad de votos. Se encuentran dos posiciones antagónicas como la Ley de Corporaciones Municipales que a mi entender está por encima del reglamento del Concejo, que dice que ante paridad de votos será electo el concejal con mayor edad y la Ley de Corporaciones que será electo el concejal que tenga la posición más arriba en la lista de concejales electos", opinó Austin.

El concejal agregó que: "Se va a hacer una consulta al asesor legal y entiendo que quien se debe expedir es alguien por sobre el asesor legal. A veces ocurre esto cuando no existe el diálogo necesario, pero vamos a llegar a buen puerto. Son tiempos de cambios y renovación. Hay una serie de errores hace tiempo y la única de cambiar es cambiar los actores".

También indicó: "Hemos podido llegar a buenos puerto y sería una buen opción para este Concejo Deliberante una renovación con juventud".

"Lo podríamos resolver acá mismo con diálogo, porque es una cuestión de paridad de votos en el mismo bloque", añadió Austin.

Además, el concejal se refirió a los bloques minoritarios: "Accedimos al concejo por primera minoría y no por mayoría absoluta. Nos corresponde darle participación a los bloques minoritarios que muchas veces no se les da. La vicepresidencia debe ser dela minoría. Debe ser participativa y no decorativa".

Por su parte, Otero expresó: "El reglamento interno de un concejo deliberante que se votó en determinado momento no tiene tanta legitimidad como una Ley de Corporaciones Municipales. Entendemos que la Ley es clara y quien debería asumir es Austin".

"No hemos mantenido diálogo, esa es la verdad. Lo vengo trabajando con Diego particularmente, que es con quien he tenido diálogo y comparto la idea de que es momento de hacer un cambio y renovación de autoridades", consideró la concejal.