El senador Ignacio “Nacho” Torres, presidente del bloque “Integración y Desarrollo Chubutense”, pidió la renuncia de Juan Cabandié durante la reunión de Comisión de Medio Ambiente del Senado, desarrollada el día 23 de febrero, que contó con la presencia del titular de la cartera de ambiente, y otras autoridades del Ministerio.



En primer lugar, expresó su “preocupación para que en Corrientes no pase lo mismo que en Chubut” y recordó la causa judicial sobre ejecución de recursos que envió nación para los incendios en Chubut en la que se denunciaron sobreprecios. Además, remarcó que todavía no se generaron soluciones habitacionales, y que persisten las tomas de gente del conurbano, que no tienen nada que ver con las zonas afectadas.



También, recordó que “El Ministerio de Ambiente siendo querellante, cuando el fiscal dijo que uno de los principales responsables era el gobierno de Chubut, se hicieron los distraídos”.



Por otro lado, Torres llevó a la comisión el reclamo de los brigadistas, que tuvieron un ajuste de más del 25% en sus haberes, a lo que el ministro no pudo explicar sobre cómo solucionar este asunto tan relevante, y solamente formuló respuestas evasivas.



Posteriormente, durante la conferencia de prensa, Torres manifestó que “están pidiendo la renuncia del ministro, quien no solamente no se encuentra a la altura de las circunstancias, sino que no reconoce los errores de su gestión, por lo que resulta imposible mejorar el desempeño ambiental”. Asimismo, el Senador manifestó que “es un ministro que le costó a la Argentina cientos de miles de hectáreas de bosques nativos y áreas productivas como así también el sufrimiento de muchas familias, que todavía no tienen al día de hoy una respuesta concreta”.

Finalmente, Torres expresó con contundencia que “Cabandie no puede seguir ejerciendo su rol de ministro, porque no está a la altura de las circunstancias”.