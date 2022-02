El Diputado Nacional por Chubut, Santiago Igón, confirmó la fecha de inicio del año legislativo en la Congreso de la Nación y adelantó que "en los próximos días" se licitará la obra de captación de agua en el Arroyo Buitrera, que beneficiará a la ciudad de Esquel.

Sobre el comienzo del año legislativo, el diputado nacional informó: "El 1° de marzo comenzamos con las sesiones a partir de la apertura del Presidente. Hay una larga lista de proyectos a trabajar como el proyecto de humedales, presentado por mí, que tiene que ver con la recuperación de las costas de los lagos en la República Argentina".

Por otra parte, comentó sobre la obra de toma de agua en el arroyo Buitrera: "Sé que en los próximos días, no sé bien la fecha, pero vamos a acceder a la licitación de la toma de agua de la Buitrera. Es un proyecto que presentamos con Ongarato junto al presidente de la Nación y es uno de los proyecto que a mí más me gusta, porque nuestra gente va a tener agua por los próximos 30 o 40 años. Es una de las tomas que estábamos necesitando. Ser motor en la gestión esa me pone muy orgulloso".

Además, indicó: "Es una obra que tiene un impacto que era de 1800 millones de pesos, hoy es de bastante más. Va a generar puestos de trabajo directos e indirectos y eso también me pone contento. Hay que destacar el trabajo de la cooperativa en este proyecto, sin ellos hubiera tardado muchísimo más"