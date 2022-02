La canción del domingo: Angie

El tema pertenece al álbum de Goats Head Soup de 1973, escrita por el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards.

Esta balada fue grabada entre noviembre y diciembre del año 1972 Es una pieza acústica cuyo tema principal es el fin de un amor. Entre los elementos más característicos de esta canción se encuentra la desgarradora interpretación vocal de Mick Jagger, el piano de Nicky Hopkins y el arreglo de cuerdas de Nicky Harrison.



Hay muchas versiones acerca del origen de la canción, la más común es que este tema fue escrito por Jagger para la esposa de David Bowie, Angela, otros hablan de que la canción hace referencia a la actriz Angie Dickinson, pero el mismo Jagger ha desmentido los rumores sobre este asunto. Richards afirma que el título y los acordes de la canción los tenía un año antes. Por lo mismo, “Angie” puede estar relacionado con la hija recién nacida de Richards de nombre Angela.



La política utilizó el tema. En este caso fue en Alemania en el 2005. La Unión Demócrata Cristiana de Alemania usó la canción para la campaña electoral de Angela Merkel, aunque los Stones no dieron el permiso para ello.



The Rolling Stones es una banda británica originaria de Londres formada en abril de 1962, considerada como una de las más grandes e influyentes y también más longeva de toda la historia del rock.



Ningún grupo de rock -hasta la fecha- ha sostenido una trayectoria tan duradera y, todavía, mundialmente reconocida como The Rolling Stones; con Mick Jagger y Keith Richards (y Charlie Watts hasta su fallecimiento en agosto de 2021) como miembros fundadores en activo.



Letra en español de Angie



Angie, Angie,

¿Cuándo desaparecerán esas nubes?

Angie, Angie,

¿Hacia dónde nos llevará de aquí?

Sin amor en nuestras almas

Y sin dinero en nuestros abrigos,

No puedes decir

Que estamos satisfechos.

Pero Angie, Angie,

No puedes decir

Que nunca lo intentamos.

Angie, eres hermosa,

¿Pero no es hora de decir adiós?

Angie, aún te amo,

Recuerdas todas esas noches

¿Que lloramos?

Todos los sueños

Que tuvimos tan cerca

Parecen haberse hecho humo.

Déjame susurrar en tu oído:

Angie, Angie,

¿Hacia dónde nos llevará de aquí?

Oh, Angie, no llores,

Todos tus besos aún saben dulces.

Odio esa tristeza en tus ojos.

Pero Angie, Angie,

¿No es hora de decir adiós?

Sin amor en nuestras almas

Y sin dinero en nuestros abrigos,

No puedes decir

Que estamos satisfechos.

Pero Angie, aún te amo, cariño.

A cualquier parte que mire,

Veo tus ojos.

No existe una mujer

Que se compare a ti.

Vamos, cariño, sécate los ojos.

Pero Angie, Angie,

¿No es bueno estar vivos?

Angie, Angie,

No pueden decir

Que nunca lo intentamos.