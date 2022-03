De la reunión participaron también el Consejo de Discapacidad, representado por Jackelin Nasif, productores solidarios de Cannabis que trabajan en relación con el Hospital Zonal de Esquel, ADRE estuvo representada por el Lic. Carlos Baroli, INBIES de la UNPSJB representada por el Ing. Oscar Troncoso y el Dr. Alexis Pantaenius, como también el INTA a través de Nicolás Nagajama.

“La intención de esta primera reunión plenaria era establecer agenda para el 2022, donde se invitó a personas vinculadas en la temática con es el caso del ex senador Alfredo Luenzo, que en esta oportunidad no pudo asistir, pero lo representó uno de sus asesores; Alejandro Mancuso, quien trabajó con los proyectos de ley presentados en el Senado de la Nación; y nos contó la experiencia en el avance de la temática”, explicó Gullino, y agregó: “Además, estuvo presente la doctora Mariana Losana de CENPAT de Puerto Madryn y la Licenciada Gabriela Calzonari de la Asociación Civil Ciencia Sativa de SC de Bariloche. A partir de las exposiciones se identificaron líneas de acción y pasamos a un cuarto intermedio para el próximo martes. Hasta aquí las acciones están vinculadas a los usuarios, médicos y cultivadores de cannabis, a nuclearlos con el objetivo de potenciarlos, ya que para muchas personas sigue siendo un tema tabú y no se animan a sociabilizarlo. Se trabaja en identificar los componentes del aceite que se consume, evaluando la posibilidad de analizar muestras en un laboratorio de la ciudad de Puerto Madryn. La capacitación y la difusión son otros de los temas que nos convocan para la agenda 2022 del Consejo” culminó la secretaria de Producción y Desarrollo.