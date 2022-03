Julio Otero, titular de Vialidad Nacional en Chubut, comentó sobre los tipos de actividades y avances que están realizando por las rutas 25 y 40

"La semana que viene ya empezamos a cerrar el predio. Las estructuras metálicas ya están listas para ser colocadas, lo que serían los galpones. Así que bueno eso lo vamos a ver rápidamente concretado. Y un poco la novedad es empezar a dejar las motos niveladoras y ya pasar todos con equipo barre nieve, que son esos equipos que por ahí los han cruzado en la ruta, son esos equipos rojos que van con una pala adelante y los distribuidos de sal en la parte de atrás".

Al mismo tiempo, Otero remarcó que están pasando ese tipo de motos niveladoras que trabajan muy rápido en el despeje de nieve y de hielo, y que "el informe meteorológico que tenemos también nos dan previsiones a 48, 72 hs en tanto podemos hacer muy buenas previsiones en cuanto a la concentración de equipo y la redistribución de los equipos que vamos a tener en ruta. Hoy con incorporación sabemos que vamos a tener a 50 kilómetros un equipo, pero en esa redistribución podemos bajarlo hasta 25 kilómetros, tener un equipo para estar manteniendo el tramo".

En relación a esto, Otero dijo que "realmente es más que bueno poder compartir esto con los intendentes, además tomar compromiso y que ellos también en sus localidades difundan el tema del turismo como una herramienta imprescindible que está garantizado también en invierno estas acciones que va a llevar adelante vialidad nacional".

Respecto al puesto de control de cargas, destacó que "después del 2 de abril vamos a estar firmando el convenio de ampliación con la municipalidad y ya nos avocamos no al proyecto sino a empezar a licitar las distintas partes que hacen al puesto de control de cargas integrado, decimos puesto de control de cargas integrado porque está también de Gendarmería, está AFIP y aduanas en ese mismo lugar." A su vez, detalló que "son balanzas fijas en ambos sentidos de la calzada, es decir, son dos balanzas que se instalan con toda la iluminación, con todo el sistema de seguridad, y bueno empezar a controlar y a operar muy seriamente respecto a todo el transporte de carga que esté pasando por la ruta 40. En este sentido, el trabajo que desempeñan "es un control técnico sobre las cargas. AFIP y aduana son los responsables de hacer verificación del tipo de carga y se supone que no deberían andar con excesos de toneladas".

En cuanto a la ruta 40, Otero resaltó que es un tema recurrente y que "la semana pasada estuvimos recorriendo la obra de la ruta 40 del aeropuerto de Esquel hacía Leleque con nuestro gerente de obras. Hicimos toda una serie de evaluaciones y seguramente hacía fines de marzo vamos a producir alguna información oficial de como va a seguir todo esto". A su vez, contó que "en septiembre de este año termina el plazo de obra", por lo que, "vamos a mejorar para este invierno la transitabilidad respecto a los desvíos, que no va a haber desvíos y mejorar la calzada, pero con eso no nos alcanza. Nosotros tenemos que terminar de repavimentar toda la obra , estamos en un 50% de la obra que se tiene que ejecutar, asi que bueno, por lo tanto tenemos que tomar un compromiso serio de poder anunciar una fecha de terminación que hoy no la tenemos".

Para finalizar, el titular de Vialidad Nacional concluyó que van muy buen ritmo en ruta 25 y que hacía fin de año se notará un cambio realmente impresionante debido a que "ambas empresas que están trabajando en la ruta 25 ya están haciendo repavimentación, reconstrucción y ya los tramos que estaban muy comprometidos les diría que están ya casi en un 50% controlados".