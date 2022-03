Inés Fermín, vecina de Esquel, en diálogo con Red 43 denunció que el municipio de Cholila no atiende el reclamo sobre una situación que perjudica a sus nietos menores de edad.

La vecina recurrió a este medio para contar la situación que está atravesando su familia. "Tengo tres nietos menores y la pareja del papá les cortó la luz y ahora el gas", expresó, y contó que se dirigió a distintas dependencias de Cholila para denunciar la situación, pero no obtiene respuesta.

"Hoy es lunes y mis nietos siguen sin luz y el miércoles les cortaron el gas", dijo y pidió que el municipio de Cholila atienda el problema.

"El otro día fui a hacer una denuncia a la comisaría y la comisario se portó muy bien, pero me dijo que el juez no iba a validar la denuncia. A mi hija la pueden matar y no va a ser válida la denuncia. Necesitamos que la ley sea pareja para todos", enfatizó.

Para denunciar violencia de género o familiar comunicarse con la Comisaría de Cholila al teléfono 02945 - 498011. En Esquel, comunicarse con la Comisaría de la Mujer al teléfono 2945 - 521947/ 450952 o con el Ministerio de Defensa Pública a los teléfonos:

Defensoría Penal: 15685979

Defensoría Civil: 15694317

DESC (salud, vivienda, etc.): 15589840

Asesoría de Familia: 15694316