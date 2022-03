Este martes se realizó una sesión especial en la Legislatura de Chubut donde el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, brindó detalles del balance de gestión anual.

En este marco, el discurso inició expresando que "estamos por fin con todas las vacantes cubiertas. Con mi colega Mario Vivas estuvimos varios años hasta que por fin los Poderes del Estado pudieron llenar los cargos, ahora las cosas se han normalizado".

"Esta Legislatura no fue ajena a la interposición de obstáculos a los cometidos del Poder Judicial, por ejemplo la Ley I 819, sancionada con el único propósito de que el Poder Judicial no recompusiera los haberes de sus agentes, generó atrasos ostensibles, en la recomposición salarial para acompañar la inflación, no hablo de aumentos y esto acrecentó el clima de tensión del conflicto gremial del sector judicial" criticó el presidente del STJ y agregó que "se legisló también, vaya a saber de donde sacaron esa idea, que esa norma sea de orden público, como si el orden público no fuera una situación de normal funcionamiento de las Instituciones.

"El Poder Judicial no fue consultado sobre esas cuestiones. Siempre la misma historia, que se entrometa en la vida interna y en el funcionamiento de otro Poder sin consultar. Hay algo que se llama dialogo Inter poderes. El dialogo es el elemento esencial de la democracia" fustigó Panizzi.

En otro tema, el Magistrado resaltó que "Tenemos por primera vez en la historia de la provincia dos mujeres en una de las cabezas de los tres Poderes del Estado. La provincia del Chubut a comenzado a saldar una deuda histórica que tiene con sus ciudadanos. Esperemos que la dirección sea una marca indeleble a partir de ahora"

"No puedo dejar de mencionar los luctuosos hechos de fin del año pasado, lo digo como ciudadano, como Presidente del STJ. Hubo grades destrozos a la Capital de la provincia por los avatares de cuestiones políticas, no se bien lo que pasó en esa manifestación, lo cierto es que gran parte del STJ, la totalidad de la Fiscalía General y la Procuración fueron destruidas por el fuego. Hubo perdidas materiales e inmateriales. La llamada sanción de la Ley de desarrollo industrial minero metalífero sustentable generó disturbios que generaron los incendios, incluida la Casa de Gobierno".

Javier Panizzi volvió en su reclamo al sostener que "La injerencia en la política de salario en el Poder Judicial y el incumplimiento del articulo 178 inc 4to de la Constitución de todos los chubutenses, que establece que ustedes Diputados y Diputadas tienen que aprobar el presupuesto del Poder Judicial. Si hay alguna duda, como hacen en otros años, levantan el teléfono, cruzan la plaza, nos llaman venimos, el dialogo, como dije el dialogo Inter poderes. Entonces necesitamos que nos aprueben el presupuesto, y si alguno tiene alguna duda lo dialogaremos"

"Es preciso que los tres Poderes del Estado, con salvaguarda de la independencia de cada uno, comiencen a caminar codo a codo, todo sobre la mesa y a la luz del día para alcanzar propósitos comunes que beneficien al conjunto y por ende a la República que los rige. Si la República no es capaz de garantizar la justicia y la libertad, la República no sirve para nada" finalizó el Presidente del Superior Tribunal de Justicia.