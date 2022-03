Saunders: "Fue un discurso muy pobre. No vemos el rumbo"

Luego del discurso del Intendente Sergio Ongarato en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, la edil de Chubut al Frente, Valeria Saunders, dialogó con Red43 y calificó las palabras del mandatario como "un discurso muy pobre".

"No vemos el rumbo, el rumbo que quiera marcar esta gestión. No se si en 2023 tendrá algún proyecto. Hoy, por el discurso, no hay un proyecto en la gestión municipal; le faltó todo", destacó la edil, agregando que el discurso tuvo valoraciones muy livianas, sobre gestiones muy livianas".

Seguidamente, expresó su molestia al referirse sobre los dichos de Ongarato acerca de la situación de los docentes: "si tiene pruebas suficientes para decir que las escuelas se adoctrinan, no tiene más que acercarse a la autoridad competente y hacer la denuncia. Denigraron la tarea; me enfurece y me entristece, es una falta de respeto para la gente que ejerce la profesión en la ciudad de Esquel".